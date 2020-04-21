Мемуары «золотого мальчика»

В военное время Фрунзе Жаксылыкова называли «золотым мальчиком» совсем не за покладистый характер или отличные успехи в учебе. В те годы тринадцатилетний подросток наравне со взрослыми трудился на золотом руднике.

Он работал курьером, сдавал в центральную кассу рудоуправления чистое золото. Ответственному и смелому юноше также доверяли доставлять крупные денежные суммы – пособия семьям красноармейцев и вернувшимся фронтовикам. Его усилия в тылу во имя Великой Победы будут отмечены медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Родился Фрунзе Жаксылыков в 1931 году в селе Орнек Катон-Карагайского района в семье служащего. С детских лет узнал, что такое тяжелый физический труд. Когда отец ушел на фронт, пришлось прервать учебу в пятом классе и отправиться работать на руднике села Маймыр.

– Сколько тягот пришлось вынести нашему народу в военное и послевоенное время, сколько страданий. Все выстояли, – отмечает Фрунзе Жаксылыков.

В мирное время работы тоже никакой не боялся. Всегда стремился вперед, к поставленной цели. В 1952–54 годах работал учителем математики в семилетней школе села Солдатово Большенарымского района. На комсомольской конференции его избрали первым секретарем районного комитета комсомола. Это была хорошая школа жизни.

Большенарымский районный комитет партии, приняв талантливого парня в свои ряды, назначил его инструктором в организационный отдел.

– Следующее десятилетие моей жизни связано с работой в хозяйствах, – говорит ветеран. – Был заместителем председателя колхоза им. Ленина, участника Великой Отечественной войны, кандидата экономических наук, Героя Социалистического Труда Бошая Китапбаева. Благодарен своему наставнику за опыт.

В 1968 году Фрунзе Елгазинович на общем собрании стал главой колхоза им. Жамбыла Самарского района, где трудился почти шесть лет. Он был требовательным и справедливым руководителем. В результате вырос уровень экономики хозяйства, повысилась производительность, все трудоёмкие процессы были комплексно механизированы. За перечисленные достижения Фрунзе Жаксылыков был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

За период его руководства были построены новые животноводческие помещения, автогараж, общественная баня, столовая, жилье для молодых специалистов. Впервые среди хозяйств района введено огороженное культурное пастбище для скота. Укреплена кормовая база, организован промышленный откорм скота с использованием барды Самарского пивзавода. Проведена большая работа в селекции полеводства.

– Старался все делать для людей, – говорит он. – К примеру, организовал ежемесячный отдых и лечение работников по путевкам на целебных водах санатория «Рахмановские ключи».

В 1973 году руководство доверяет Фрунзе Жаксылыкову ответственную должность второго секретаря Самарского районного комитета компартии. Из достижений этого периода: введены в эксплуатацию очистные сооружения, десятки километров высоковольтных линий электропередачи, новая больница на 180 койко-мест, пятиэтажный жилой дом, здание Дома быта, вычислительная станция и многое другое.

Соратники Фрунзе Жаксылыкова хорошо помнят, как он способствовал строительству молокозавода, хлебопекарни, информационно-вычислительной станции, Домов культуры. Район постоянно был в числе передовых, победителей соцсоревнований. Затем областной комитет партии рекомендовал кандидатуру Фрунзе Жаксылыкова на должность главы Курчумского райкома партии, где он также добился решения вопроса о строительстве типовой больницы на 150 мест, телевышки, универмага площадью более 1200 квадратных метров, школы на 620 мест, колбасного цеха, детского лагеря труда и отдыха, музея, детсада и других объектов.

На особом контроле был вопрос орошаемых земель. В двух хозяйствах Курчумского района их числилось 13 тысяч гектаров, но использовались они в примитивных условиях. Не было бетонных перекрытий водоводов, гидротехнических сооружений. С большим усилием был решен вопрос о реконструкции этих земель. Еще одно «ноу-хау»: на летнем пастбище каждого хозяйства были построены бани, работали магазины, медпункты. На этом посту он трудился до 1985 года. Затем перевелся в областной комитет народного контроля.

Трудовые заслуги Фрунзе Жаксылыкова отмечены наградами: «За освоение целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», двенадцатью юбилейными медалями, дипломами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК профсоюза и ВКЛСМ, почетной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской СССР. Кроме того, его избирали членом ЦК Компартии Казахстана.

В настоящее время ветеран труда Фрунзе Жаксылыков продолжает активную общественную деятельность, особенно в части патриотического воспитания молодежи. Он советник областных Совета аксакалов и ветеранской организации, организатор фольк—

лорного ансамбля «Атамура» областного Дома дружбы – центра общественного согласия. Он почетный гость всех крупных культурных мероприятий региона.

– Секрет долголетия и успеха – в трудолюбии, – признается Фрунзе Жаксылыков. – Главное в жизни – иметь высокую цель. Это я повторяю своим детям и внукам.

Если сложить все трудовые заслуги и достижения нашего земляка Фрунзе Жаксылыкова, то получится такая «мозаика», которая может вызывать лишь восхищение. Вот как надо работать! Сам же герой скромно замечает, что он всю жизнь старался все делать как можно лучше, на совесть.

Елена Пашке