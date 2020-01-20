Масштабная подготовка

В рамках общереспубликанского плана по проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева пройдет более 500 мероприятий международного, республиканского и областного значения.

– Официальные празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбай-улы начнутся 21 января в Нур-Султане концертом в «Астана Опера». В нем примут участие Алибек Днишев, Роза Рымбаева, коллективы театров «Астана Опера», «Астана балет», – рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.

Под эгидой юбилея во всех организациях культуры и спорта состоятся литературные чтения, тематические мероприятия, спортивные состязания по национальным видам спорта, творческие вечера, фестивали, торжественные мероприятия в воинских частях с участием известных писателей, поэтов, ученых-абаеведов.

– Одними из главных событий станет перевод и издание на 10 языках мира собрания сочинений Абая, а также съемки трех документально-постановочных фильмов о жизни, творчестве и наследии Абая Кунанбаева, – отметил Нургиса Дауешов.

Произведения Абая переведут на французский, английский, арабский, испанский, русский, китайский, японский, турецкий, немецкий и итальянский языки.

В августе в Семее состоится Международная научно-практическая конференция «Абай мұрасы және әлемдік руханият» с участием известных оте-чественных и зарубежных ученых-абаеведов, представителей научной и творческой интеллигенции.

Отреставрируют Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник «Жидебай-Бөрілі», проведут научно-реставрационные работы на объектах историко-культурного наследия, связанных с именем поэта.

Летом малую родину Абая Жидебай ждет масштабная программа – здесь запланированы театральные постановки, концерты традиционных исполнителей, айтысы, выставки, национальные спортивные мероприятия.

При ЕНУ им. Л. Н. Гумилева создана научно-исследовательская Академия Абая. В высших учебных заведениях страны запланированы научные конференции и симпозиумы, Абаевские чтения, поэтические и литературные фестивали, вечера поэзии, семинары и конкурсы на лучшее знание творчества Абая и исполнение его произведений.

– Каждый казахстанец сможет принять участие в общенациональном диктанте по произведениям Абая, – сообщил Нургиса Дауешов.

Корреспонденту «РА» в театре «Астана Опера» рассказали, что в августе опера «Абай» побывает на его родине – она будет показана в Семее!

В постановке участвуют более 200 человек – артисты, музыканты, костюмеры, гримеры и специалисты технической части. Чтобы представить оперу во всем ее великолепии, необходимо перевезти около 30 тонн декораций.

Опера А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай», шедевр национальной классики, воссоздана в «Астана Опера» в новой трактовке дирижера Алана Бурибаева и режиссера Джанкарло дель Монако. Через музыку и драматическую историю рассказывается потрясающий оперный сюжет, показываются традиции казахского народа, иллюстрирующие, что Казахстан – это страна огромной духовности.

Творческий дуэт выдающегося сценографа современности Эцио Фриджерио и художника по костюмам, лауреата премии «Оскар» Франки Скуарчапино восхищает оригинальностью сценических решений. Так, кабинет Абая наглядно раскрывает многогранный мир поэта: блистающая золотом книг библиотека, глобус, армилляр, бюсты великих философов… А двери кабинета распахиваются прямо в огромный мир!

Использование в финальной сцене 3D-технологий вызывает у зрителей бурю эмоций.

Елена Лазурина

Нур-Султан