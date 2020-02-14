Мастер-класс от caballero

Две уникальные операции на легких провел пациентам ВКО многопрофильного Центра онкологии и хирургии известный испанский врач Диего Гонсалес Ривас.

В свои 45 лет он доктор Университетского больничного комплекса Ла-Корунья (CHUAC), член Американской ассоциации торакальной хирургии, руководитель программы торакальной видеохирургии в Шанхайской клинике легочных болезней (Shanghai Pulmonary Hospital). Диего Гонсалес Ривас оперирует и обучает своему ноу-хау по однопортовой торакоскопии врачей в разных странах мира. Однако посетить с этой миссией Казахстан ему удалось впервые.

Приезд автора уникальной методики в Усть-Каменогорск стал возможным благодаря личной инициативе торакального хирурга, заведующего отделением хирургии онкоцентра Адильбека Баймусанова.

Врач признается, что, написав сообщение в Instagram Диего Гонсалесу Ривасу о приглашении его на проведение мастер-класса в Усть-Каменогорске, не ожидал, что один из лучших представителей мировой онкохирургии с легкостью согласится приехать. К слову, все расходы, связанные с приездом, взяла на себя шанхайская сторона, предоставив даже необходимые для проведения мастер-класса дорогостоящие расходные материалы.

Два дня общения с гостем, а именно столько он пробыл в областном онкоцентре, прошли плодотворно: испанский специалист провел ряд теоретических занятий и поделился бесценным практическим опытом с онкологами, приехавшими на встречу с ним из разных регионов страны. В мастер-классе по усовершенствованию однопортовой (VATS) хирургии приняли участие не только хирурги онкоцентра Усть-Каменогорска, но и специалисты КазНИИ онкологии и радиологии Алматы, Центра ядерной медицины Семея, онкоцентра Павлодара, ННМЦ Нур-Султана.

На экране транслировалось все, что происходило в операционной. Врачи могли не только наблюдать за действиями именитого хирурга, но и по ходу операции задавать ему уточняющие вопросы.

По мнению участников мастер-класса, увидеть такие серьезные операции – хорошая возможность приобрести новые навыки в профессии.

В медицинском сообществе операции доктора Риваса называют ювелирными. Они малоинвазивные, то есть выполняются щадящим способом (хирургу достаточно сделать два-три прокола, чтобы удалить опухоль), а значит, ускоряют процесс реабилитации пациента. Буквально на следующий день человек чувствует существенное улучшение здоровья и быстро возвращается к обычной жизни.

Согласно официальным данным, рак легкого – серьезная медицинская и социальная проблема региона, которая наиболее распространена и является причиной смерти от онкологической патологии.

В рамках мастер-класса доктор Ривас при ассистировании торакальных хирургов Адильбека Баймусанова и Каната Камзина выполнил две органосохранных операции методом монопортовой торакоскопической лобэктомии легкого с лимфодиссекцией (удаление доли легкого и лимфоузлов одним разрезом) пациентам со злокачественными образованиями легких 1-й и 2-й стадии.

Примечательно, что технология доктора Риваса в областном онкоцентре была освоена в 2018 году после обучения специалистов мультидисциплинарной группы в Лондоне (Великобритания) по Программе повышения эффективности здравоохранения области. В рамках той же Программы онкоцентр был оснащен видеоэндоскопическим комплексом Olympus 3D. Теперь более двух лет малоинвазивная видеоассистированная хирургия на легкие успешно применяется в областном медучреждении. За это время прооперировано около 60 пациентов. Со временем их количество, безусловно, возрастет. Поэтому вместе с Ривасом операционную разделили восточноказахстанские хирурги.

После плодотворной работы они поделились своими впечатлениями и откровенно признались, что несколько лет назад возможности пригласить специалиста такого уровня у онкологов не было. Диспансер просто не располагал высокотехнологичным оборудованием, дорогостоящими одноразовыми расходными материалами. Сегодня благодаря особому вниманию местных властей к развитию сферы здравоохранения восточноказахстанские врачи трудятся в комфортных условиях, поэтому не стыдно пригласить для обмена опытом ведущих европейских хирургов.

– Конечно, это большая удача – встреча с создателем Uniportal VATS, доктором Диего Гонсалесом Ривасом. Сегодня мы смогли освоить всевозможные варианты выполнения однопортовой торакоскопии, – сошлись в едином мнении казахстанские хирурги.

Диего Гонсалес Ривас отмечает, что малоинвазивные, или «закрытые», операции помогают пациентам с раком избежать инвалидности, вернуться к обычной жизни. Но есть одно важное условие – оперировать таким способом можно только людей с опухолью первой и второй стадий. Если болезнь запущена – тремя проколами не обойтись.

– В ведущих центрах Европы 80 процентов операций по удалению рака на ранних стадиях проводится «закрытым» способом. К этому стремимся и мы, – говорит Адильбек Баймусанов.

Обычно торакоскопические операции проводятся при двух-трех портах доступа либо с интубационным сопровождением. Технику однопортового подхода без интубации Диего Гонсалес начал использовать в апреле 2014 года в одном из городов Китая. Там он провел несколько совместных операций с одним из хирургов, осуществляющих операции без интубации, но только с традиционным подходом – с тремя портами. После этого им было принято решение о проведении данной методики без интубации только с проработанной методикой однопортового подхода, которую он освоил еще в 2010 году и начал разрабатывать.

– Ежегодно я провожу около 850 подобных операций. В 108 странах мира провел обучающие программы по однопортовой торакоскопической хирургии (Uniportal VATS). Приглашение онкологической клиники вашего города я принял с радостью. Нельзя не отметить слаженную командную работу местных хирургов и анестезиологов-реаниматологов, их опыт и степень участия в операциях. Уверен, в ближайшем будущем в вашем регионе станут обычными и другие сложные техники оперативных вмешательств. Для этого здесь есть все необходимое – современное оборудование и высококлассные специалисты. Думаю, партнерство между нами продолжится, – отметил испанский гость.

Стоит добавить, что оба пациента, которых оперировал испанский хирург, о своем заболевании узнали, пройдя онкоскрининг. И злокачественные новообразования у них были обнаружены своевременно – опухоль не успела образовать метастазы. Поэтому медики не устают напоминать жителям региона о необходимости прохождения бесплатной диагностики. Это, по их словам, может спасти жизни.

64-летний пациент Ербол Аутинов спустя несколько часов после операции сообщил, что чувствует себя отлично. По его словам, это большая удача – быть прооперированным всемирно известным хирургом, да еще и без длительного болезненного восстановления после оперативного вмешательства.

После практической части мастер-класса казахстанские врачи смогли задать вопросы мэтру онкохирургии в теоретическом обсуждении хирургических торакальных техник.

Рак легкого в Восточно-Казахстанской области по структуре заболеваемости занимает

3 место (1 место – рак молочных желез, 2 место – рак кожи) и лидирует по уровню заболеваемости среди пациентов-мужчин.

В 2019 году зарегистрировано 439 новых случаев заболеваний раком легких.

В 2018 году впервые в стране в онкоцентре Усть-Каменогорска совместно с Казахским НИИ онкологии и радиологии был осуществлен пилотный проект по скринингу рака легкого с использованием низкодозной компьютерной томографии. В результате было обследовано 906 человек, у 28 выявлены злокачественные опухоли легких.

Бахыт Сарсембаева