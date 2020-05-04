Мастерские будущего

Чем раньше дети начинают развивать свои творческие способности, тем больших успехов они достигают в будущем. Педагоги Дворца творчества школьников Усть-Каменогорска решили не терять ни дня и перешли на режим онлайн.

С 16 марта педагогический коллектив Дворца творчества перешёл на дистанционный формат работы. Часть занятий проходит на видеоплатформе ZOOM, в основном теория. Там же ребята задают вопросы и получают ответы от педагога. Практическая часть занятий проходит на других онлайн-платформах, которые позволяют получать обратную связь, проверять уровень усвоения материала, корректировать.

Дистанционная работа ведётся по пяти направлениям. Вокальную часть представляют ансамбли «Гармония», «Экспромт», «Ата-Мура», а хореографическую – студии «BEST», «Ритм», «Dance Energy», «Nur Altay», «Dance Class», «STYLE» и черлидинг-группа «JINGLE». Декоративно-прикладное направление развивают изостудии «Штрих» и «Солнышки», студия дизайна «Креатив», «Стильные штучки». Социально-педагогическая работа идёт в Школе дебатов, КВН, кружке журналистики, центре «Личность» и компьютерном классе. Наконец, социально-психологическая служба для детей, родителей и педагогов проводит прямые эфиры, вебинары, индивидуальные консультации.

– Самые яркие результаты совместной работы публикуются на нашем сайте ukdvorec.kz и в соцсетях, – говорит директор Дворца творчества школьников Галина Асташкина. – Налажена работа методического отдела с использованием дистанционных технологий. Действует городской комитет «Жас Ұлан», воспитательно-образовательный центр «Рухани жаңғыру», движение УК КВН, сообщество старших вожатых и педагогов-организаторов школ города.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Несмотря на непривычный удалённый формат, удалось провести массу мероприятий. Так, с 16 марта по 20 апреля 2020 года городской комитет республиканской детско-юношеской организации «Жас Ұлан» организовал дискуссионные встречи, заседания, вечера поэзии, семинары, опросы, викторины, челленджи «Біз біргеміз», «По профилактике КВИ»… Презентованы проекты «Я – лидер», «Startup», «Медиация», «Выбор профессии», «Правовая площадка «Әділет».

Педагоги Дворца творчества школьников активно делятся опытом. К примеру, состоялся вебинар «Как эффективно организовать работу детского движения с использованием дистанционных технологий: проблемы и пути решения» для директоров, методистов, педагогов дополнительного образования дворцов, домов, центров школьников республики. В нём приняли участие более сотни профессионалов из разных регионов Казахстана.

В рамках проекта «Туған жер» прошла интерактивно-познавательная виртуальная экскурсия «По страницам памяти…» для учащихся 7 – 10 классов. Ребята узнали много интересных фактов о жизни и боевых подвигах героев из Восточного Казахстана в годы Великой Отечественной войны.

В рамках проекта «Этнопедагогика» состоялась виртуальная интерактивная викторина, посвящённая 175-летию Абая Кунанбайулы «Абай мұрасы» для учащихся 5 – 8 классов. По мнению организаторов, сохраняя и пропагандируя литературное наследие великого казахского поэта, философа, можно оказать поддержку в развитии творческого потенциала детей и подростков.

Многим воспитанникам понравился проект «GooD-ConnecT» – дискуссионная онлайн-площадка по теме: «Креативное решение проблем» для школьников. За время мероприятия ребята через упражнения и тренинги искали ответы на вопросы: что такое креативность? Как научиться креативно мыслить? Как креативное мышление помогает решать жизненные проблемы? Почему в современном обществе высоко ценятся креативные люди?

ЗВЕЗДЫ ДВОРЦА

В рамках проекта «Эрудит» состоялась интерактивно-познавательная викторина «Дорогами войны» для школьников 3 – 6 классов.

В рамках проекта «Звёзды дворца» прошла онлайн-викторина «Умники и умницы» для учащихся 7 – 10 классов. Все участники программы могли проверить своё логическое мышление и расширить свой кругозор. В программе было предусмотрено несколько увлекательных этапов с вопросами на самые разнообразные темы. А также онлайн-тренинг по актёрскому мастерству «Я – фантазёр», предназначенный для детей 4 – 6 классов.

При помощи игровых упражнений участники тренинга учились различать такие понятия, как «воображение» и «фантазия». Тренинг понравился не только тем ребятам, которые хотят связать свою жизнь с театром, но и тем, кто хочет научиться мыслить неординарно.

ГЛАВНОЕ – НАСТРОЙ!

– Стоит отметить роль социально-психологической службы Дворца творчества школьников, которая в дистанционном режиме осуществляет деятельность по поддержке учащихся, молодежи, родителей, педагогов, – говорит Галина Асташкина. – Значимость службы трудно переоценить в современных реалиях, где семейные ценности теряются на фоне культа потребления и китчевой культуры. Это адаптация к изменившимся условиям изоляции, дистанционной формы взаимодействия, дефициту или переизбытку общения. Внимание было уделено ребятам, испытывающим эмоциональные, личностные проблемы – стресс, чрезмерную агрессивность, истощение, срывы. Нередко поддержка нужна и родителям, которые ощущают недостаток личностных ресурсов и возможностей для самостоятельного выхода из сложившихся ситуаций. Определение проблем и рисков через экспресс-опросы, консультации, обратную связь в ходе занятий с родителями и несовершеннолетними даёт хороший результат.

Дворец творчества школьников – это настоящая кузница талантов, чемпионов, призёров, а главное – лидеров. Педагоги и родители заинтересованы в том, чтобы молодое поколение восточноказахстанцев росло образованным, воспитанным, многосторонне развитым и глубоко патриотичным.

– Конечно, работа на удалении отличается от живого общения, но всё же у ребят есть возможность общаться с педагогом в режиме реального времени, – отмечает Галина Асташкина. – Контингент детей составляет около трёх тысяч воспитанников от 4 до 18 лет. Наш дворец виртуально открыт ежедневно, в том числе в выходные.

Напомним, учреждение действует с 2004 года на базе разных школ города. В 2012 году после реорганизации и слияния нескольких школ началась новая веха. Появилось здание, которое было отремонтировано и торжественно открыто в 2013 году Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

С детьми занимаются около 40 высококвалифицированных педагогов дополнительного образования, имеющих большой опыт работы и желание передать накопленные знания юным последователям.

Про успехи ДТШ можно говорить долго. Юные исполнители вокальной студии «Гармония» становились лауреатами престижных творческих конкурсов, международных, республиканских фестивалей. Юные Пикассо и Шишкины из ИЗО-студии «Штрих» покорили мировое пространство своими картинами, написанными в разных техниках, вошли в Клуб федерации ЮНЕСКО. И таких побед у юных восточноказахстанцев – сотни.

Ева Ким