Масленица идет, блины несет!

Устькаменогорцев и гостей города, желающих окунуться в атмосферу народных традиций и масленичных гуляний, ждут яркие сюрпризы…

Вот и началась масленичная неделя, которая завершится 29 февраля в 14.00 городским торжеством у здания областного Дома дружбы (ДКМ).

Праздник дорог не только славянским народностям, он давно полюбился представителям других этносов. Масленица символизирует проводы зимы и начало весны. В этом году ее особенно ждут – все устали от метелей.

– Масленичный период издревле помогал людям сбросить зимнюю хандру, – говорит председатель Восточно-Казахстанского общества славянской культуры Александр Яковлев. – Люди хотят после холодов с весенними лучиками растопить лед души.

Каждый день масленичной недели имеет свое название и предназначение. Понедельник – «Встреча», вторник – «Заигрыш», среда – «Лакомка», четверг – «Разгул», пятница – «Тещины вечерки», суббота – «Золовкины посиделки», воскресенье – «Прощеный день».

В программе праздника – народные игры, концерт, ярмарка ремесел, угощение блинами и, конечно же, центральный ритуал – сжигание в костре Масленицы в виде причудливого чучела, символизирующего все старое, отжитое, негативное.

– Все эти мероприятия имеют сакральное значение, – добавил Александр Яковлев. – Для предков было жизненно важно получить хороший урожай. Это обеспечивало пропитанием семью, род, общину. Поэтому было нужно «задобрить» силы природы, в первую очередь солнце – символ жизни, тепла.

Еще можно полакомиться вкуснейшими угощениями перед самым строгим и длинным Великим постом. Неслучайно масленичную неделю в народе называют еще сыропустной или обжорной. Главное блюдо – это блины, причем в большом количестве и с разными начинками.

Ева Ким