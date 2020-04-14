Маски из будущего

В Семее нашли альтернативу пошиву медицинских масок. Теперь их печатают на 3D-принтере.

Специалисты ресурсного центра Электротехнического колледжа используют для изготовления защитных масок ультрасовременное оборудование.

– Мы разработали 3D-модель маски в программе, которая применяется на уроках информатики практически в каждой школе, – рассказал менеджер ресурсного центра Самир Керимов. – Подобные модели можно скачать в сети Интернет. Во многих странах этот опыт широко используется.

Маска, напечатанная на 3D-принтере, состоит из двух частей: корпус и кольцо, которое необходимо для крепления фильтра. В качестве него можно использовать обычные ватные диски. В одной упаковке их 100 штук, и поэтому менять ватные диски можно каждые полчаса. Маска хорошо моется, так как выполнена из обычного пластика.

Флора Левина

Семей

Фото иллюстрационные