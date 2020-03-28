Маски для земляков

В Семее предприниматель вместе с сотрудниками и мамой шьет защитные маски для своих земляков.

Об этом Руслан Кибке написал на своей странице в социальной сети Facebook. В планах – изготовить тысячу масок и раздать их безвозмездно.

«Дорогие друзья, как и обещал, приступили к пошиву социальных масок в целях поддержки населения города ввиду того, что имеется определенный дефицит данных изделий. На безвозмездной основе планируем раздать более 1000 масок, но не более трех в одни руки. Прошу отнестись к этому с пониманием. Маски будут выдаваться в нашем офисе по ул. Мәңгілік ел, 9, кабинет 107 и волонтерами в местах скопления людей. Сейчас идёт активный пошив. Прежде чем идти, прошу узнавать о наличии масок по телефону 52-27-90 или 8-707-248-55-22.

Выдача средств защиты в нашем офисе начнётся с завтрашнего дня. Отдельное спасибо хочу выразить своим сотрудникам за помощь в организации пошива и своей маме за ее помощь и неравнодушное отношение к сложившейся ситуации. Удачи нам и крепкого здоровья дорогие соотечественники!» – написал предприниматель.

Флора Левина

Семей