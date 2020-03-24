Маски – в дело!

В Усть-Каменогорске стартовала акция «Наша сила в единстве», в рамках которой волонтеры Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области помогают противостоять распространению коронавируса.

Приняв участие в мастер-классе по изготовлению медицинских масок, проведенном предпринимателем Тилеужаном Сайлауулы, молодые люди своими руками сделали средства индивидуальной защиты. Материал для работы был также безвозмездно предоставлен бизнесменом.

Готовые маски волонтеры раздавали горожанам, напоминая о том, как важно бережно относиться к своему здоровью, соблюдать гигиену и стараться реже посещать места массового скопления людей.

Жители были искренне благодарны волонтерам.

– Нужно внимательно относиться к состоянию своего здоровья и ни в коем случае не игнорировать меры профилактики, – отметила жительница города Мария Дроздова. – Хочется поблагодарить волонтеров, что они не остались равнодушными к сложившейся ситуации, помогают нам обезопасить себя и близких.

Ева Ким