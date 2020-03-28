Маски всем!

Социальные работники бесплатно раздали многоразовые маски жителям областного центра.

В Усть-Каменогорске необходимое средство защиты с доставкой на дом получили участники ВОВ, в том числе узники блокадного Ленинграда, фашистских концлагерей, вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также инвалиды 1, 2, 3 группы.

Также их ознакомили с мерами предосторожности и защиты в период чрезвычайного положения, вызванного пандемией коронавируса в мире. Призвали мыть чаще руки и не пренебрегать использованием марлевых повязок.

– Выданные маски многоразовые, поэтому их можно постирать, прогладить утюгом и снова использовать, – подчеркнула заведующая центром социального обслуживания населения «Ульба» Виктория Капнина.

По ее словам, всего по Усть-Каменогорску вручено 65 276 масок.

Камила Ботагамитова

Дмитрий Франчук