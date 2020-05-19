МАСКИровка от вируса

Предотвратить вторую волну пандемии сможет только ответственное отношение граждан.

Не успели восточноказахстанцы в полной мере ощутить ослабления карантинного режима, а вирусологи уже предрекают вторую волну распространения коронавирусной инфекции. По их прогнозам, она ожидается осенью, но есть реальная возможность предотвратить возвращение вируса в наш регион.

Этому поможет не вакцина, появления которой так ждут в разных уголках мира, не новый противовирусный препарат, над которым работают ученые почти всех стран, а обычное ответственное поведение населения!

Таково мнение Всемирной организации здравоохранения, чьи эксперты все чаще говорят о неизбежности второй волны пандемии при несоблюдении элементарных санитарных требований – дистанции, использования средств защиты в общественных местах, дезинфекции.

Казахстан, как и многие государства, ослабил ограничительные меры. В каждом регионе это происходит разными темпами, но вот реакция населения везде практически одинакова – огромное облегчение и желание поскорее вернуться к прежней

жизни.

Но, к сожалению, это невозможно. Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге в очередной раз призвал власти стран быть готовыми изменить взятый курс, а население – сохранять бдительность и проявлять ответственность, сообщает сайт ООН.

Доктор Клюге напомнил о новых случаях в Китае и Южной Корее, которые ослабили карантинные меры после, казалось бы, полной победы над вирусом. Однако возникновение новых случаев заражения не заставило себя долго ждать.

– Пока у нас не будет вакцины или эффективного лечения, доступных каждому, мы можем ограничить распространение инфекции только при условии сотрудничества власти и народа, – отметил Ханс Клюге.

Кстати, Казахстан вошел в число стран, которые намерены проводить регулярные опросы общественного мнения и корректировать свою политику в соответствии с результатами этих исследований. ВОЗ предложила делать это, чтобы понимать, как население реагирует на различные меры по сдерживанию пандемии.

При этом именно от поведения людей во многом зависит исход противостояния человечества и нового вируса.

– Наше поведение определяет траекторию этой пандемии, – подчеркнул представитель ВОЗ. – Когда правительство отменяет введенные ограничения, вся ответственность за сдерживание инфекции ложится на население.

Примером, вернее – антипримером, может служить отношение к карантину некоторых жителей столицы. Совсем недавно в этом городе начали ослаблять ограничения в работе фирм и транспорта, но уже есть вероятность, что санврачи возвратят жесткие меры. В Нур-Султане за нарушение санитарных норм вновь закрыли несколько строительных компаний, непродовольственных магазинов, ресторанов и кафе.

Общественный транспорт возобновил работу в Нур-Султане с 12 мая. Однако акимат уже распространил информацию, что при несоблюдении санитарных норм его движение могут приостановить. Дело в том, что не все пассажиры носят медицинские маски.

– Сейчас нельзя расслабляться, масочный режим должен сохраняться везде, – отметила глава управления здравоохранения столицы Сауле Кисикова. – Если кто-то не будет придерживаться санитарных норм, то город вновь вернется к строгим правилам карантина и послабления отменят. Насколько быстро мы вернемся к прежней жизни, зависит только от нас самих.

Ситуация в столице должна послужить примером и для восточноказахстанцев. Если население городов и районов, где ослаблен карантинный режим, будет игнорировать требования о строгом соблюдении масочного режима и дезинфекции, то велика вероятность возникновения очередной вспышки заболевания. А этого допустить никак нельзя!

По данным на 18 мая, во всем мире коронавирусом заразились 4 807 245 (+ 83 011 за сутки) человек, умерли от него 316 759 (+ 3 383) человек. Как заметили в ВОЗ, даже если распространение вируса удастся сдержать, не исключено, что нам придется жить с COVID-19 еще очень и очень долго.

Айгуль Биданова

Анара Муратова

Нур-Султан – Усть-Каменогорск