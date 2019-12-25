Маршрут добропорядочности

В Усть-Каменогорске состоялось торжественное открытие нового сервисного центра ANTIKOR ORTALYGY.

В церемонии открытия приняли участие председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ерлан Аймукашев.

Уютный светлый сервисный центр по улице Лихарева, 2 распахнул двери для всех желающих. Здесь можно получить юридическую консультацию, записаться на прием к руководителю, сообщить о фактах коррупции в будние дни с 9.00 до 19.00.

– Главная цель – формирование обратной связи с населением, – подчеркнул руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ВКО Ерлан Жалмагамбет. – Антикоррупционный сервис совмещает принципы работы офиса в формате open space и фронт-офиса, что само собой предусматривает устранение антикоррупционных рисков. Здесь аккумулируются обращения граждан, которые затем анализируются и передаются в госорганы.

Разговор продолжился на втором этаже, где гостям презентовали проект строительства жилого комплекса для государственных служащих, реализуемый в рамках трехстороннего меморандума о сотрудничестве между акиматом Усть-Каменогорска, ТОО «Жигер» и департаментом. Начало строительства запланировано на май 2020 года.

Алик Шпекбаев одобрил инициативу, отметив, что опыт есть в Алматинской и Кызылординской областях.

– Вопрос жилья будет решен достаточно быстро, – отметил Алик Шпекбаев. – Госслужащие получат весь соцпакет. Но и спрос с них будет строгим.

Руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» по ВКО Елена Березинская-Абилова рассказала о том, что предпринимается в сфере повышения качества оказания государственных услуг, работе амбассадоров проекта.

По словам Алика Шпекбаева, Восточный Казахстан один из самых передовых регионов, где эффективно борются с коррупцией, действуют мониторинговая группа, совещательные организации, третий сектор.

– Общественность принимает самое активное участие в минимизации коррупционных проявлений, – сказал Алик Шпекбаев. – За последние три года снизился уровень коррупционных правонарушений в Казахстане. Если раньше часто подвергались критике госорганы, правоохранительная система, то сегодня этика и облик госслужащих изменились в лучшую сторону. Большую роль в этом играет гражданский контроль. Наша миссия – искоренение коррупции. Изучается международная практика, где все строится на открытости, профессионализме, эффективности защиты интересов граждан и государственных институтов. Это публичная добропорядочность, свободное пространство, фронт-офисы на первом этаже, где доступен руководитель. С прошлого года реализуется проект, в котором более чем в 100 акиматах открыты сервисные центры. Мы работаем по западным стандартам. Открываются магазины честности, кассы без продавцов.

В завершение встречи состоялось вручение благодарственных писем представителям общественности и СМИ. Награду получил и корреспондент «Рудного Алтая» Ерик Абитов.

Ева Ким