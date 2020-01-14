Маршрут депутата

Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва продолжают встречи в регионах.

В ходе рабочей поездки депутат Мажилиса Парламента РК Жанат Омарбекова побывала в сельском Доме культуры и отделении АО «Казпочта» села Канонерка.

Затем в селе Бегень уроженка Восточно-Казахстанской области Жанат Омарбекова ознакомилась с работой молокоприемного пункта передового фермерского хозяйства «Бекарыс», а также новой группы «Балапан» мини-центра «Балауса» с полным днем пребывания.

На всех объектах посещения депутат провела ряд встреч с местным населением по разъяснению поправок в законодательство, вступивших в силу в 2020 году, а также ответила на заданные сельчанами вопросы.

Ева Ким

Бескарагайский район