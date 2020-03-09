«Марафет», «Сладкоежка» и текстиль

Многодетные мамы Риддера создали новую модель коллективного бизнеса.

Дело в том, что все они являются обладателями государственных грантов на предпринимательские цели, предусмотренные «Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017 – 2021 годы» в размере 505 тысяч тенге. По их словам, так получилось, что они стали между собой общаться. Создали свой форум, чат, начали переписываться в социальных сетях. Потом пришла гениальная идея, ноу-хау – сформировать своего рода бизнес-альянсы.

Как отметила заместитель акима Риддера Евгения Нужных, в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал активно внедрять новые формы поддержки бизнеса с приоритетом на создание семейных бизнесов, в первую очередь для социально уязвимых слоев населения – многодетных и малообеспеченных семей.

– На сегодня 11 многодетных семей в Риддере получили гранты в размере 200 МРП (505 тысяч тенге) на открытие собственного дела в рамках второго направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» и прошли обучение по программе «Бастау Бизнес», – проинформировала Евгения Нужных. – Наши многодетные мамы не просто открыли собственное дело, но и объединились по трем проектам, улучшив финансовое положение своих семей.

Так, четыре молодые женщины открыли в одном из крупных торговых центров города салон красоты под названием «Марафет».

Как рассказал директор риддерского филиала Палаты предпринимателей ВКО Данияр Мухтаров, две участницы этого эксперимента – многодетные мамы, которые получили грант 505 тысяч тенге, и две молодые мамы – обладательницы так называемого молодежного гранта.

Елизавета Дворникова, имеющая одного ребенка, получила 350 тысяч. Наталья Аракышева, тоже мать одного ребенка, стала обладательницей гранта в размере 252,5 тысячи тенге. Обе женщины являются хорошими специалистами в сфере услуг.

– У меня стаж работы парикмахером – более восьми лет, – делится идейный руководитель и старший наставник коллектива, мама четверых детей Меруерт Исаева. – Прежде мне всегда приходилось искать работодателя. А сейчас мы ведем собственный бизнес.

Каждая из предпринимательниц работает на себя. Но, тем не менее, помогают и поддерживают друг друга в стиле корпоративного духа. А самое главное, аренду большого светлого помещения оплачивают вскладчину. Этим и выигрывают. На каждого участника «бригады» приходится по 25 тысяч тенге. К слову, Меруерт Исаева входит в категорию многодетных малоимущих семей. Шынар Изимова также воспитывает четверых детей.

Еще одним альянсом стал проект под названием «Производство домашней выпечки от Большой мамы – Сладкоежка». Его реализуют три многодетные мамы. У Марины Соболевой 10 детей (5 своих и 5 приемных). Ульяна Басова и Юлия Колчанова тоже многодетные мамы. Общее количество детей на троих – 21. Все участницы проекта в конце прошлого года стали обладателями гранта в размере 505 тысяч тенге.

По словам Юлии Колчановой, со своими бизнес-партнерами ранее знакома не была. Познакомились и подружились, когда оформляли документы на грант. Вместе арендовали помещение и сейчас делают ремонт. Планируют наладить производство выпечки и кондитерских изделий. На грантовые средства они купят необходимое оборудование. Тут же будет действовать мини-кулинария, где можно будет купить их продукцию и перекусить. Особенно это будет удобно для студентов Риддерского аграрно-технического колледжа, который находится у них под боком.

– Я сама выросла в многодетной семье, – рассказала Марина Соболева. – А в таких семьях, как известно, все работы по домашнему хозяйству распределены. Так получилось, что я всегда готовила и пекла. Делала это всегда с душой, мне нравилось. Думаю, что у нас все получится, да и помощников много.

Участница третьего проекта пока работает одна. Многодетная мама Анаель Курбанова по линии государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» получила грант в размере два миллиона тенге. У себя дома она наладила пошив автомобильных чехлов с национальным орнаментом.

– Заказы получаю через социальные сети, – говорит предпринимательница. – Придаю своей продукции национальный колорит, клиентам нравится, проблем с заказами нет. На пошив одного чехла уходит всего два-три часа, но я не спешу, главное – все сделать качественно. Шитьем занимаюсь с 12 лет. В школе и в студенчестве одежду для себя всегда шила сама.

Анаель стала участницей проекта «Использование труда и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями в швейном производстве автомобильных чехлов». В ближайшее время она планирует арендовать помещение и создать рабочие места для категории граждан с особыми потребностями.

Анаель Курбанова родом из Туркестанской области. Она с мужем и детьми переехала в Риддер в рамках программы переселения из трудоизбыточных регионов Казахстана. Супруги воспитывают пятерых детей и ждут шестого ребенка.

По заказу ОВП

города Риддера