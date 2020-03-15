Манифест красоты

Вопросы о тайнах создания шедевров возникают у многих людей при посещении выставок изобразительного искусства. Не исключение – символичный вернисаж «Она», посвященный прекрасной половине человечества.

Торжественное открытие выставки картин, инсталляций и арт-объектов состоялось в Усть-Каменогорске накануне Международного женского дня в фойе кинотеатра «Юбилейный». Спонсором мероприятия стала компания «Казцинк».

Работ, представленных на выставке, свыше пятидесяти, и все они принадлежат 16 художникам областного центра. Картины разнообразны по жанру, тематике, стилю. Видно, что авторы смело экспериментировали с техниками и материалами, к примеру, отдавая предпочтение фресковой краске темпере. Полотна отражают неповторимые женские образы. Но главное – у каждого из них свое особое настроение.

– Мы посвятили эту выставку женщинам Восточного Казахстана, которые каждый день несут в мир красоту и грацию, – сказала руководитель арт-студии Реrfomance, депутат Молодежного маслихата Усть-Каменогорска Ольга Чавкина. – Спасибо всем, кто поддержал проект.

Речь идет о компании «Казцинк», которая способствует развитию искусства, особенно современного, ярко подчеркивающего реалии.

– Тем более, когда это живопись прекрасных художниц, очень разных и ярких, – рассказал исполнительный директор по административным вопросам компании Андрей Лазарев. – Выставка «Она» – это великолепный манифест женственности, красоте, пробуждению чувств и гармонии. Уверен, наши горожане смогут насладиться этой замечательной экспозицией.

По словам посетителей выставки, глядя на картины, оказываешься в другом мире – светлом, фантастическом, уютном, радостном… Полотна могут не только доставлять эстетическое удовольствие, но и лечить душу, подобно классической музыке.

Интересно, что работы отличаются сочностью полутонов и мимолетностью настроения, как у именитых импрессионистов. К примеру, поражает, как хорошо выписана фактура водных растений и женщин-мулаток. Воздушны розы, написанные пастелью.

Запомнилось и смешанное использование акварели, гелевой ручки, гуаши, отражающее многогранность образов.

По словам самих мастериц, художественные образы приходят по наитию, иногда даже во сне. Так, к примеру, узнав радостную новость о беременности, автор увидела во сне свою будущую картину. Девушка проснулась и поспешила перенести образ на бумагу, пока мимолетное впечатление не улетучилось. Так некоторые картины возникли на грани яви и сна.

Тематическая выставка «Она» продлится до праздника Наурыз. Вход свободный.

Ева Ким