Маленькие истории большой победы

Воспоминаний тружеников тыла, которым в годы войны было совсем мало лет, хватит на многотомник. Победа ковалась в тылу их детскими руками. Это лишь малая часть историй о детстве без детства.

Таисия Кузьминична Стрыгина в те годы жила в одном из поселков Сталинградской области. Тася с другими девочками ежедневно работала в поле, выращивала табак. Утром их вели на работу за несколько километров от поселка, дав на день немного еды. Табак надо было полоть, поливать, потом его несли на сушку на чердаки. Сухие листья резали и отправляли на фронт.

Борис Николаевич Сараев до войны жил в деревне Алексеевка под Харьковом. Перед оккупацией Харькова под пулеметными выстрелами удалось перейти Дон по мосту, который следом был взорван. Перебравшись в Уральск, Борис работал на колхозных полях. С пяти утра и до темноты убирал овощи, косил сено, возил на быках хлеб на элеватор. В день подростку начисляли половину трудодня.

Эуист Макишевич Уразгалиев с восьми лет работал в колхозе «Красный партизан» в Белоусовке на току, на веялке, на сенокосе. Одна из главных работ в годы войны – «Сталинские лесонасаждения». С ребятами Эуист садил деревья вокруг Белоусовки. Сколько лет прошло, а деревья до сих пор живы.

Зинаида Егоровна Гайнудинова была совсем маленькой девочкой, когда началась война. Семья жила в Поляковке Большенарымского района. С 1944 года наша героиня начала работать на сельхозработах – детей привлекали на веялку, прополку полей, сбор колосков. Зинаида Егоровна вспоминает такой случай. Мама как раз родила братика, а дети принесли домой собранные перезимовавшие колоски. Из-за хлопот с ребенком она не успела ничего приготовить из них, чем спасла семье жизнь. От употребления таких колосков в еду тогда много людей поумирало.

Нонна Александровна Слукина в 1941 году только закончила третий класс. Маму, которая воспитывала детей одна, мобилизовали на трудовой фронт. 9-летнюю Нонну с братом определили в детдом в Свердловской области. Детям было поручено пасти коз и заготавливать березовые веники, чтобы кормить их. Нонна Александровна рассказала, что норма была – 100 веников в день. Нужно было залезть на дерево, надрать веток, связать, посушить. А козье молоко давали раненым солдатам.

Инне Григорьевне Ходько, когда началась война, было пять лет. Голод страшный, отравления. Ходили с мамой на работы. Детские ручки помогали перебирать рыбу в Рыбтресте и овощи в хранилище. Одну историю Инна Григорьевна вспоминает со слезами на глазах. 1942 год, наводнение в Усть-Каменогорске, вода затопила домишко, где жила семья. Вот-вот и до верха дойдет. И тут открывается дверь и показывается нос лодки. Кто спас тогда всю семью, она до сих пор не знает, ведь мужчины почти все на фронте были.

Пресс-служба Ульбинского металлургического завода