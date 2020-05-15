Магнит для туристов

Побережье озера Алаколь – любимое место отдыха не только восточноказахстанцев.

С каждым годом здесь становится красивее и комфортнее.

В этом году посетители этого популярного места также смогут оценить произошедшие на побережье изменения. Насколько Алаколь готов к туристическому сезону, проверил аким Урджарского района Нуржан Токсеитов.

– Посетив побережье, ознакомился с ходом подготовительных работ, в том числе со строительством комплекса «Шығыс Алакөл» и велодорожки протяженностью в три километра, – подчеркнул Нуржан Токсеитов. – На набережной, Арбате и в парке проводятся работы по благоустройству.

По словам главы района, работы по развитию отечественного туризма продолжатся. Заместителю акима района Дидару Хамитову и другим ответственным лицам даны дополнительные поручения.

Гульжан Естаева

Урджарский район