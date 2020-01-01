Магия вне Хогвартса?

В наше время экстрасенсы и целители воспринимаются неоднозначно. Одни уверены, что они шарлатаны, другие строят свою жизнь строго по рекомендациям «волшебников». Так какие же они, маги XXI века?

Неординарная внешность известного экстрасенса из Усть-Каменогорска Антона Росса невольно привлекает внимание, часть его лица покрыта татуировками. Как утверждает экстрасенс, к удивленным взглядам он привык. Росс – это псевдоним. Настоящая фамилия Антона – Каратаев.

– Когда я только начинал свою деятельность, я выбрал псевдоним Роуз. Но на одном мероприятии ведущий неправильно меня объявил, и я подумал, что Антон Росс звучит даже лучше, – с улыбкой рассказывает экстрасенс.

В этом году Антону исполнилось 22 года. Однако увлечение неизведанным и загадочным началось еще в раннем детстве.

МАЛЕНЬКИЙ МАГ

В детстве Антон мечтал стать футболистом и особого значения возникающим странным видениям не придавал.

– Помню одну историю, мне было лет 10, мы играли во дворе в «горячо-холодно» (завязывали глаза тому, кто водит, прятали коробок спичек и его нужно было найти). Подошла моя очередь искать. Перед тем как снять повязку, в голове промелькнули картинки… Не знаю, как объяснить, я словно увидел, как ребята спрятали коробок в карман моему другу. Сказал об этом и угадал. С этого все и началось, – поделился он.

Тогда свои способности молодой человек использовал, чтобы поразить друзей или вытянуть выученный билет на экзамене. Но после окончания школы пришло время определяться с профессией. Получать стандартное образование Антон не хотел, он мечтал развить свой дар.

– Мама была против, и тогда я попросил ее дать мне один год, если смогу чего-то добиться, то буду этим заниматься и дальше, а если нет – пойду учиться туда, куда она скажет, – рассказал экстрасенс.

Вдохновляясь факирами и глотателями шпаг, юный маг начал демонстрировать свои таланты на публике, показывая различные трюки. Программа Антона состояла как из стандартных карточных фокусов, так и из опасных номеров – он глотал кинжалы и забивал огромные гвозди в нос. Молодой фокусник даже воспроизвел смертельно опасный номер Гарри Гудини с освобождением. Его связали смирительной рубашкой и цепями, затем подняли на высоту 20 метров, где всего за несколько минут он с легкостью освободился от пут, чем и поразил собравшихся внизу горожан. Но так как наш город маленький, людям быстро приелись все эти трюки и номера. Антон Росс решил шагнуть дальше.

ГРАНИЦА НЕИЗВЕДАННОГО

– Осознав, что я могу читать мысли, стал искать людей с такими же способностями и вдохновился Вольфом Мессингом. Изучил его биографию, ведь, несмотря на то, что он был экстрасенсом, он также выступал как артист. Поэтому я перенял некоторые его номера, – поделился воспоминаниями Антон.

Зрители искренне радовались, когда фокусник в светонепроницаемой маске с легкостью угадывал, что у них в карманах и о чем они думают в данный момент. Тогда, по словам экстрасенса, его и заметила девушка, которая оказалась женой сотрудника правоохранительных органов.

– Она рассказала мужу о том, что я умею, и меня попросили помочь распутать одно застопорившееся дело, – рассказал Антон. – Я описал приметы преступника, и спустя полтора месяца его нашли. Мне позвонили и рассказали, что все действительно сошлось – шрамы, татуировки и так далее.

После этого случая сработал эффект сарафанного радио. Антону стали звонить и просить о записи на прием. Звонков стало так много, что он решил попробовать. С тех пор экстрасенс «завязал» с фокусами и полностью переключился на личные консультации. К делу молодой человек подходит ответственно. Как признается Антон, иногда после первых двух приемов приходится отменять остальные записи, поскольку сил попросту не остается.

– Работаю с людьми уже около четырех лет, за это время не совру, если скажу, что помог более тысячи человек. Однако если я понимаю, что устал и не могу принять людей полноценно, – лучше перенести консультацию, – уточнил Антон. – Не скрою, кому-то мне не удавалось помочь, но экстрасенсы – тоже люди, мы просто видим и чувствуем чуть больше. Встречаются ситуации, когда мы бессильны, например, это касается болезней, которые просят излечить. Но такими вещами должны заниматься врачи.

Антон Росс участвовал в казахстанской версии программы «Битва экстрасенсов». Он показал отличные результаты в различных испытаниях и дошел до финала. В 2017 году Антона пригласили в Алматы на «Битву сильнейших», где лучшим из лучших экстрасенсов предстояло разобраться в запутанных и необъяснимых ситуациях,

произошедших в разных уголках нашей страны.

У КОГО ЧТО БОЛИТ

Сейчас Антон Росс ведет как личные приемы, так и онлайн-консультации. В своей работе юный маг использует абсолютно различные техники: от медитативного погружения в астрал до карт Таро.

– В основном работа происходит по такой схеме: клиент задает интересующий вопрос, и я, погружаясь в определенное состояние, вижу образы и картинки, иногда цифры, если проблема касается денег или дат, – пояснил Антон.

За четыре года консультаций у экстрасенса уже сформировался небольшой пул постоянных клиентов.

– Есть одна женщина из столицы, она обращается ко мне по многим вопросам… Например, какое платье ей выбрать на вечер, чтобы привлечь удачу, – с улыбкой рассказал Антон.

Молодой человек не отрицает, что он не всесилен.

– Расстраиваюсь, конечно, когда слышу и читаю отрицательные комментарии о своей работе, но не исключаю и такую вещь, как человеческий фактор. Ведь я говорю лишь то, что вижу и чувствую, а не то, что люди хотят слышать, – говорит он. – Но суть экстрасенсорики – не решать проблемы волшебным образом, а направлять человека по правильному пути.

В Instagram-блоге Антона Росса можно увидеть большое количество сообщений от счастливых людей, которым он смог подсказать верное решение. Кто-то удачно продал дом, другой пошел ва-банк и открыл свое дело, ну а кто-то прислушался к рекомендации и принял важное решение в жизни.

– Приходила к Антону летом, перед подачей документов в вуз. Сомневалась в выборе профессии, но он сказал действовать так, как я чувствую, а не по чьим-то советам, и тогда меня ждет большая удача, – поделилась клиентка экстрасенса. – В результате я последовала совету и, сделав свой выбор, поступила на грант. Теперь и родителям легче, и мне учеба в удовольствие.

На своей странице Антон Росс также делится с подписчиками волшебными лайфхаками для привлечения удачи, богатства и любви. Экстрасенс и нашим читателям дал несколько советов, как правильно встретить наступающий праздник, чтобы в новом году преследовал успех, а в жизни царила гармония. Во-первых, Антон порекомендовал избавить дом от старых и бесполезных вещей.

– Нужно снять груз прошлого, особенно если старый год был неудачным. Хлам, накопленный годами, мешает появлению положительной энергии в доме, – резюмировал он.

Во-вторых, по словам экстрасенса, украшать елку тоже нужно правильно. Например, если вы хотите, чтобы Новый год принес вам удачу в финансах, следует использовать игрушки, гирлянду и шары зеленого цвета. Если ваша цель – личные отношения и любовь, то следует выбрать украшения красного цвета. Желаете крепкого здоровья себе и своих близким? Тогда в ход идут шишки, веточки и все то, что олицетворяет цветение и рост.

Третьим шагом к обретению богатства станет закрытие всех долгов, накопившихся за прошедший год.

– От себя хочу поздравить всех жителей и гостей области с наступающим праздником! В целом год сложится неплохо, особенно для тех, кто готов проявлять старания в работе, не опускать руки в стрессовых ситуациях и стремиться к лучшему, – отметил Антон Росс. – От всей души желаю, крепкого здоровья, карьерного и финансового роста, семейного благополучия, а тем, кто ещё не обрёл свою вторую половинку, встретить ее в наступающем году!

Валентина Мусевич