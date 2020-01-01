Магия вне Хогвартса?

Верить - не верить

В наше время экстрасенсы и целители воспринимаются неоднозначно. Одни уверены, что они шарлатаны, другие строят свою жизнь строго по рекомендациям «волшебников». Так какие же они, маги XXI века?

Магия вне Хогвартса?Неординарная внешность известного экстрасенса из Усть-Каменогорска Антона Росса невольно привлекает внимание, часть его лица покрыта татуировками. Как утверждает экстрасенс, к удивленным взглядам он привык. Росс – это псевдоним. Настоящая фамилия Антона – Каратаев.

– Когда я только начинал свою деятельность, я выбрал псевдоним Роуз. Но на одном мероприятии ведущий неправильно меня объявил, и я подумал, что Антон Росс звучит даже лучше, – с улыбкой рассказывает экстрасенс.

В этом году Антону исполнилось 22 года. Однако увлечение неизведанным и загадочным началось еще в раннем детстве.

МАЛЕНЬКИЙ МАГ

В детстве Антон мечтал стать футболистом и особого значения возникающим странным видениям не придавал.

– Помню одну историю, мне было лет 10, мы играли во дворе в «горячо-холодно» (завязывали глаза тому, кто водит, прятали коробок спичек и его нужно было найти). Подошла моя очередь искать. Перед тем как снять повязку, в голове промелькнули картинки… Не знаю, как объяснить, я словно увидел, как ребята спрятали коробок в карман моему другу. Сказал об этом и угадал. С этого все и началось, – поделился он.

Тогда свои способности молодой человек использовал, чтобы поразить друзей или вытянуть выученный билет на экзамене. Но после окончания школы пришло время определяться с профессией. Получать стандартное образование Антон не хотел, он мечтал развить свой дар.

– Мама была против, и тогда я попросил ее дать мне один год, если смогу чего-то добиться, то буду этим заниматься и дальше, а если нет – пойду учиться туда, куда она скажет, – рассказал экстрасенс.

Вдохновляясь факирами и глотателями шпаг, юный маг начал демонстрировать свои таланты на публике, показывая различные трюки.  Программа Антона состояла как из стандартных карточных фокусов, так и из опасных номеров – он глотал кинжалы и забивал огромные гвозди в нос. Молодой фокусник даже воспроизвел смертельно опасный номер Гарри Гудини с освобождением. Его связали смирительной рубашкой и цепями, затем подняли на высоту 20 метров, где всего за несколько минут он с легкостью освободился от пут, чем и поразил собравшихся внизу горожан. Но так как наш город маленький, людям быстро приелись все эти трюки и номера. Антон Росс решил шагнуть дальше.

ГРАНИЦА НЕИЗВЕДАННОГО

– Осознав, что я могу читать мысли, стал искать людей с такими же способностями и вдохновился Вольфом Мессингом. Изучил его биографию, ведь, несмотря на то, что он был экстрасенсом, он также выступал как артист. Поэтому я перенял некоторые его номера, – поделился воспоминаниями Антон.

Зрители искренне радовались, когда фокусник в светонепроницаемой маске с легкостью угадывал, что у них в карманах и о чем они думают в данный момент. Тогда, по словам экстрасенса, его и заметила девушка, которая оказалась женой сотрудника правоохранительных органов.

– Она рассказала мужу о том, что я умею, и меня попросили помочь распутать одно застопорившееся дело, – рассказал Антон. – Я описал приметы преступника, и спустя полтора месяца его нашли. Мне позвонили и рассказали, что все действительно сошлось – шрамы, татуировки и так далее.

После этого случая сработал эффект сарафанного радио. Антону стали звонить и просить о записи на прием. Звонков стало так много, что он решил попробовать. С тех пор экстрасенс «завязал» с фокусами и полностью переключился на личные консультации. К делу молодой человек подходит ответственно. Как признается Антон, иногда после первых двух приемов приходится отменять остальные записи, поскольку сил попросту не остается.

– Работаю с людьми уже около четырех лет, за это время не совру, если скажу, что помог более тысячи человек. Однако если я понимаю, что устал и не могу принять людей полноценно, – лучше перенести консультацию, – уточнил Антон. – Не скрою, кому-то мне не удавалось помочь, но экстрасенсы – тоже люди, мы просто видим и чувствуем чуть больше. Встречаются ситуации, когда мы бессильны, например, это касается болезней, которые просят излечить. Но такими вещами должны заниматься врачи.

Антон Росс участвовал в казахстанской версии программы «Битва экстрасенсов». Он показал отличные результаты в различных испытаниях и дошел до финала. В 2017 году Антона пригласили в Алматы на «Битву сильнейших», где лучшим из лучших экстрасенсов предстояло разобраться в запутанных и необъяснимых ситуациях,
произошедших в разных уголках нашей страны.

У КОГО ЧТО БОЛИТ

Сейчас Антон Росс ведет как личные приемы, так и онлайн-консультации. В своей работе юный маг использует абсолютно различные техники: от медитативного погружения в астрал до карт Таро.

– В основном работа происходит по такой схеме: клиент задает интересующий вопрос, и я, погружаясь в определенное состояние, вижу образы и картинки, иногда цифры, если проблема касается денег или дат, – пояснил Антон.

За четыре года консультаций у экстрасенса уже сформировался небольшой пул постоянных клиентов.

– Есть одна женщина из столицы, она обращается ко мне по многим вопросам… Например, какое платье ей выбрать на вечер, чтобы привлечь удачу, – с улыбкой рассказал Антон.

Молодой человек не отрицает, что он не всесилен.

– Расстраиваюсь, конечно, когда слышу и читаю отрицательные комментарии о своей работе, но не исключаю и такую вещь, как человеческий фактор. Ведь я говорю лишь то, что вижу и чувствую, а не то, что люди хотят слышать, – говорит он. – Но суть экстрасенсорики – не решать проблемы волшебным образом, а направлять человека по правильному пути.

В Instagram-блоге Антона Росса можно увидеть большое количество сообщений от счастливых людей, которым он смог подсказать верное решение. Кто-то удачно продал дом, другой пошел ва-банк и открыл свое дело, ну а кто-то прислушался к рекомендации и принял важное решение в жизни.

– Приходила к Антону летом, перед подачей документов в вуз. Сомневалась в выборе профессии, но он сказал действовать так, как я чувствую, а не по чьим-то советам, и тогда меня ждет большая удача, – поделилась клиентка экстрасенса. – В результате я последовала совету и, сделав свой выбор, поступила на грант. Теперь и родителям легче, и мне учеба в удовольствие.

На своей странице Антон Росс также делится с подписчиками волшебными лайфхаками для привлечения удачи, богатства и любви. Экстрасенс и нашим читателям дал несколько советов, как правильно встретить наступающий праздник, чтобы в новом году преследовал успех, а в жизни царила гармония. Во-первых, Антон порекомендовал избавить дом от старых и бесполезных вещей.

– Нужно снять груз прошлого, особенно если старый год был неудачным. Хлам, накопленный годами, мешает появлению положительной энергии в доме, – резюмировал он.

Во-вторых, по словам экстрасенса, украшать елку тоже нужно правильно. Например, если вы хотите, чтобы Новый год принес вам удачу в финансах, следует использовать игрушки, гирлянду и шары зеленого цвета. Если ваша цель – личные отношения и любовь, то следует выбрать украшения красного цвета. Желаете крепкого здоровья себе и своих близким? Тогда в ход идут шишки, веточки и все то, что олицетворяет цветение и рост.

Третьим шагом к обретению богатства станет закрытие всех долгов, накопившихся за прошедший год.

– От себя хочу поздравить всех жителей и гостей области с наступающим праздником! В целом год сложится неплохо, особенно для тех, кто готов проявлять старания в работе, не опускать руки в стрессовых ситуациях и стремиться к лучшему, – отметил Антон Росс. – От всей души желаю, крепкого здоровья, карьерного и финансового роста, семейного благополучия, а тем, кто ещё не обрёл свою вторую половинку, встретить ее в наступающем году!

Валентина Мусевич

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