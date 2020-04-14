Любите и будьте любимы!

Весенний праздник любви отметят по сложившейся традиции 15 апреля в Казахстане.

Напомним, с 2011 года в нашей стране отмечают новый праздник – Ұлттық ғашықтар күніне орай (Национальный день влюбленных). Казахстанцы с радостью поддержали идею зарождения новой традиции. В этот день они преподносят своим возлюбленным приятные сюрпризы и подарки, признаются в самых нежных чувствах. Эта дата олицетворяет великую силу любви, которая готова преодолеть любые препятствия, чтобы навек соединились два любящих сердца.

Дата выбрана не случайно – Национальный день влюбленных связан с героями казахского эпоса – Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Как гласит легенда, много веков тому назад два друга – Сарыбай и Карабай поклялись поженить своих детей. Но случилось так, что Сарыбай умер во время охоты еще до рождения сына. Их дети – Козы и Баян, когда выросли, полюбили друг друга, но вероломный Карабай решил изменить намерения и предать клятву. Он пообещал отдать свою дочь за местного палуана Кодара, который спас его отары от джута.

Влюбленные не могли смириться с тем, что их разлучат навсегда, они решили бороться за свое счастье. Козы погиб в неравной схватке с Кодаром. Баян решила отомстить убийце возлюбленного. Она пообещала выйти замуж за Кодара с условием, что он выроет колодец с ключевой водой. Палуан, не подозревая о коварных планах девушки, согласился и стал рыть, держась за косы Баян. Когда колодец был глубоким, она отрезала волосы, Кодар провалился в эту бездну и погиб. Сама Баян заколола себя кинжалом на могиле возлюбленного Козы.

– По легенде, на месте захоронения двух влюбленных зацвели две розы – алая и белая, – рассказала заведующая методическим отделом Центральной городской библиотеки им. О. Бокея Ирина Каланчина, – как символ вечной, чистой любви.

В память о героях эпоса близ аула Тансык Аягозского района Восточно-Казахстанской области воздвигнут мазар. Он является одним из древнейших памятников в Казахстане. Перед входом установлены четыре скульптуры, которые изображают Козы-Корпеш, Баян-Сулу, ее сестру и сноху. Стоит отметить, что мазар включен в список 100 сакральных объектов Казахстана как национальное достояние в рамках программы «Рухани жаңғыру».

– Мавзолей является уникальным местом, – отметила Ирина Каланчина, – туда приходят люди, чтобы вспомнить удивительную историю любви и задуматься о своих чувствах: насколько они крепки и смогут ли противостоять внешним обстоятельствам?!

По ее словам, история двух влюбленных настолько проникновенна, что многие выдающиеся личности пытались ее пересказать в своих произведениях. В некоторых источниках говорится, что А. С. Пушкин заинтересовался ей и хотел переложить на поэтический язык.

– Очень ценно, что у казахстанцев появился свой День влюбленных, который мы отмечаем весной, – резюмировала Ирина Каланчина. – Это самое романтичное время года, когда все вокруг расцветает и наполняется вдохновением. Поздравляю всех восточноказахстанцев с этим замечательным, искренним и красивым праздником. Пусть в ваших сердцах всегда царит любовь и счастье!

Татьяна Кравченко