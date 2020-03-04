Льготный проезд

Малообеспеченные семьи ВКО, в которых ребенок-школьник пользуется общественным транспортом, получают 50-процентную компенсацию.

Льгота для школьников действует в Усть-Каменогорске, Семее, Алтае, Риддере, Курчатове, Аягозе, Зайсане.

– С этого года детям, чьи семьи получают АСП, возмещают половину стоимости проезда на городском транспорте. На эти цели из местного бюджета было выделено 418 миллионов тенге, – сообщила руководитель управления образования Сайрангуль Жумадилова.

И это только одна из мер социальной поддержки, которая была введена властями региона за последнее время. Дети из многодетных и социально незащищенных семей также обеспечиваются бесплатным горячим питанием, школьной формой и канцелярскими принадлежностями.

Кроме того, 3700 детей дошкольного возраста бесплатно посещают детские сады. Отдых в летних лагерях, посещение кружков и секций для ребят из социально уязвимой категории тоже бесплатны. Все они имеют преимущество и при поступлении на грант в колледжи и вузы.

Бахыт Сарсембаева