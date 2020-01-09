Лучший помощник для экспедиций

Выдающийся ученый-орнитолог, писатель-краевед Борис Щербаков в 2019 году отметил 80-летний юбилей. Торжественному событию было посвящено большое празднование в октябре, но заслуги ученого настолько велики, что он до сих пор принимает поздравления.

Труды, работы и исследования Бориса Щербакова известны не только в Восточном Казахстане, но и во всей стране. Он является членом Союза писателей СССР и Республики Казахстан, отличником просвещения Казахской ССР, лауреатом премии акима ВКО «За вклад в развитие культуры и искусства», почетным гражданином Усть-Каменогорска и Хошимина.

– Вы занимаетесь огромной исследовательской работой, энергии у вас много, мы благодарны за эту блестящую работу, – обратился к юбиляру аким ВКО Даниал Ахметов. – В ваших книгах столько нового, увлекательного и познавательного. Примите в ваш юбилей скромный подарок, совершайте на нем свои поездки и экспедиции и побуждайте нас к новым и активным действиям.

В подарок юбиляр получил ключи от автомобиля. Торжественное вручение состоялось на расширенном заседании Общественного совета ВКО.

Борис Щербаков отметил, что считает наиболее ценными свои заслуги именно в просвещении.

– Этот подарок я воспринимаю как крылья птицы, которые дадут мне возможность порхать по нашей области. ВКО – небольшая, казалось бы, по площади, но вмещает в себя практически все ландшафтные зоны, которые существуют на нашем континенте. Такого края больше нигде не найти. И молчать об этом было бы преступлением, – подчеркнул Борис Щербаков.

Кристина Кирдяпкина

Фото Дмитрия Франчука