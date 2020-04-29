Литературный код нации

Книжная серия «Абай әлемі» пополнится в этом году произведениями авторов, чьё творчество связано с творчеством Абая Кунанбайулы.

Напомним, с 2018 года в библиотеке Абая в рамках программы духовного возрождения «Рухани жаңғыру» по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала

Ахметова реализуется проект по созданию книжной серии «Абай әлемі». Редакционный совет возглавляет член Союза писателей Казахстана, обладатель ордена «Құрмет» Медеу Сарсеке.

В 2018 году общий тираж изданий в рамках проекта составил 13689 экземпляров на сумму более 38 млн тенге. В 2019 году вторая часть серии была издана тиражом 6500 экземпляров на сумму более 20 млн тенге.

Книжная серия объединяет разные по жанру и тематике произведения писателей, поэтов, исследователей края и людей искусства.

– Цель проекта – продвижение наших местных писателей. В этом году будут опубликованы работы поэтов и писателей, чьё творчество связано с творчеством Абая. Будут изданы 22 книги тиражом 23 тысячи экземпляров на сумму более 51 млн тенге. Среди них сборники исследований абаеведов, сборник произведений учеников-последователей Абая, сборник сочинений Абая на английском языке и книги отдельных авторов, – рассказала заместитель директора библиотеки имени Абая Гульмира Нугуманова.

Библиотека продолжает свою работу, но пока в дистанционном режиме. Виртуальные выставки, лекции и другие увлекательные мероприятия проходят в формате онлайн на официальных страницах библиотеки в социальных сетях.

Флора Левина

Семей