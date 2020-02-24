Лирика Мукагали

В Тарбагатайском районе прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству известного поэта и писателя Мукагали Макатаева.

Напомним, 9 февраля исполнилось 89 лет со дня рождения одного из уникальных поэтов Казахстана. Жители Тарбагатайского района собрались в местном Доме культуры, чтобы почтить его память.

В ходе вечера памяти «Мен жырлаймын…» певцы Дома культуры исполнили гостям песни, написанные на стихи поэта, а молодой актер Ержан Аханов, вошедший в образ Мукагали Макатаева, прочитал стихи «О, поэзия!»

Также собственные произведения, посвященные великому казахскому поэту, презентовали молодые авторы Желкен Кабип, Болатхан Ошанбай и Еркин Кумар.

Баян Аскар

Тарбагатайский район