Восточноказахстанцев приглашают посетить удивительную выставку графических работ.

С лучшими произведениями фонда графики Восточно-Казахстанского музея искусств можно ознакомиться на выставке «Линия жизни». Некоторые из них на протяжении многих лет лежали на полках местного хранилища и впервые предстали вниманию зрителей, как полагается, в багетной раме со стеклом.

В экспозицию вошло более 30 различных черно-белых холстов. В том числе портреты, пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции казахстанских, российских, украинских и литовских художников. Особо стоит упомянуть линогравюру народного художника России Алексея Шмаринова «Черные птицы», литографию «Мама» алматинского художника Амана Бахтыгалиева, графические картины «Праздник» и «Каникулы в деревне» заслуженного художника Литвы Алдоны Скирутите.

Среди художников, чьи работы украшают эту выставку, есть и наши земляки – Эдуард Чубук и Габдулмади Меркасимов. Их картины «Кочевники» и «Музыка», выполненные в классической технике рисования пером и тушью, способны удивить зрителей интересными форматами.

По словам искусствоведов музея, здесь представлены и работы знаменитого датского карикатуриста Херлуфа Бидструпа. Отметим, его картины выставляются в этих стенах не так часто.

Также на выставке можно ознакомиться с литографией художников-иллюстраторов книг Фатимы Молдабаевой и Евгения Сидоркина. Их иллюстрации к казахским народным эпосам заставляют погрузиться в таинственный мир сказок и легенд.

Выставка «Линия жизни» продлится до 8 марта.

Ания Есмухамет