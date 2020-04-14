Первый случай заболевания коронавирусом, повлекший летальный исход, зафиксирован в Восточном Казахстане.

По состоянию на 13 апреля в Восточно-Казахстанской области зарегистрированы восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщил руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан, 12 апреля жительница Усть-Каменогорска 1979 года рождения доставлена бригадой скорой помощи в провизорный стационар. При поступлении ее состояние было крайне тяжелым.

Согласно утвержденному алгоритму у пациентки были взяты анализы на наличие CОVID-19. Результат оказался положительным. Женщину перевели в инфекционный бокс в палату интенсивной терапии. Проведены все необходимые мероприятия.

– Помимо коронавируса у пациентки выявлены двухсторонняя пневмония, левосторонний плеврит, острый миокардит, острый респираторный дистресс-синдром, тяжелая алкогольная интоксикация, – пояснил Ильяс Мухамеджан.

По его словам, пациентку подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Дважды за ночь у нее случалась остановка сердечной деятельности, в связи с чем проводились реанимационные мероприятия. Оба раза успешно. Однако в третьем случае они не помогли. В результате констатирована биологическая смерть.

Как выяснилось, женщина за пределы страны не выезжала. В контакте с ней находились 13 человек. Они изолированы, отправлены на карантин. Проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия по месту проживания гражданки. Ведется расширенное эпидемиологическое расследование.

В тот же день новый случай инфицирования зарегистрирован в Семее. 12 апреля женщина 1980 года рождения с симптомами ОРВИ вызвала скорую помощь из-за ухудшения самочувствия и была госпитализирована в провизорный стационар. Обследование на COVID-19 дало положительный результат. В настоящее время пациентка переведена в инфекционный стационар. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Выявлено 48 контактных лиц. Входившие в близкие контакты с инфицированной находятся в карантинном стационаре, находившиеся в потенциальном контакте – изолированы на домашнем карантине.

Гульжан Естаева