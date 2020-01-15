Ледовая сказка для детворы

В Семее в военном городке, расположенном в микрорайоне Юность, прошло грандиозное мероприятие, посвященное открытию ледового городка.

Его построили по инициативе командующего войсками Регионального командования «Восток» полковника Асана Жусупова, а также силами личного состава воинских частей Семейского гарнизона.

Высокие ледяные горки, большая хоккейная площадка, несколько Дедов Морозов и Снегурочек, а также герои из мультфильмов и сказок подняли праздничное настроение детей и их родителей, пришедших на открытие сказочного городка.

– Хотелось, чтобы наши малыши могли окунуться в мир волшебства, доброты и веселья, – отметил командующий войсками полковник Асан Жусупов. – Источником вдохновения для строителей этого городка послужили всеми любимые сказки. Не зря говорят, что дети – это наше будущее, и что в них заложим сейчас, то они и передадут в будущем уже своим детям.

При участии службы по организации работы с членами семей военнослужащих для гостей была организована веселая концертная программа с танцами и песнями, конкурсами и играми. Так, в конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» приняли участие более 30 семей военнослужащих. Финалисты были награждены сладкими подарками и призами.

На мероприятии присутствовали более 2000 детей и членов семей военнослужащих.

– Огромное спасибо за великолепный праздник! Он был потрясающий! – отметили гости и жители военного городка. – Все, кто приложил к его организации свои силы, идеи и время, такие молодцы! Нам все очень понравилось! Дети теперь с большим удовольствием будут выходить на улицу, играть и кататься на горках.

Стоит отметить, что на возведение ледового городка потратили более двадцати тысяч кубометров снега. Вход на площадку бесплатный.

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Центральную площадь Курчума украсила галерея ледовых скульптур.

Каждая из них символизирует год восточного календаря. Поэтому в ней есть верблюд с мышью на голове, лошадь, собака, овца, свинья, петух и другие символы восточного гороскопа. Кроме этого, рядом с новогодней елкой в центре площади стоят ледяные Дед Мороз и Снегурочка, чуть поодаль – лисица с колобком на носу.

Эти скульптуры изготовлены из прозрачных кусков льда, которые заготавливаются рядом с селом на реке Курчум. Важно отметить, такое красивое превращение центральной площади в сказочную территорию происходит каждую зиму и делается оно руками мужчин из различных организаций села, а также военнослужащих из дислоцирующихся в Курчуме двух войсковых частей. Они самостоятельно вырубают ледовый строительный материал на реке, привозят его на площадь и затем в указанном месте сооружают скульптуры.

Этой традиции уже более десятка лет, и за этот период в Курчуме наработан хороший опыт создания сказочных героев изо льда. Есть и местные, признанные мастера, которые умело работают с этим материалом. Основным инструментом служит обыкновенный остро заточенный топорик или паяльная лампа.

Галерея фигур – главная радость для детей, в том числе приезжающих в райцентр из периферийных сел. Не прочь сделать фото рядом с ними и взрослые гости района. Простоят сказочные персонажи на площади вплоть до весеннего праздника Наурыз.

Флора Левина,

Рысбек Жантыкеев

Семей,

Курчумский район