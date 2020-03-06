Леди, противостоящая стихии

Одну из крупнейших дорожных организаций региона возглавляет женщина.

Человека уважают за честность, трудолюбие, твердость характера и другие личные качества. По мнению жителей Кокпектинского района, все эти лучшие качества чудесным образом сочетаются в одном человеке – их землячке Гульдарай Мухамадиевой. Это человек высокой внутренней культуры, личность яркая, неповторимая. Она одна из тех, кто создавал историю района, особенно в сфере транспорта и дорог.

Несомненно, ей благодарны многие водители и просто пассажиры, которых она вызволяла из снежного плена в лютые морозы и бураны. Заслуг и наград у Гульдарай Закарьяновны немало, и она по праву занимает место среди известных и уважаемых людей не только Кокпектинского района и области, но и республики. Ведь вся ее жизнь, работа, дела и помыслы направлены на служение народу, на благо общества.

За огромный вклад в развитие дорожной отрасли, компетентность и профессионализм в 2015 году Гульдарай Мухамадиева была удостоена медали «Ерен еңбегі үшін» и нагрудного знака «Почетный дорожник Республики Казахстан», в 2017 году ее имя внесли в большую Международную энциклопедию Галереи славы страны. В 2019 году были получены награды «Лучшее ДЭУ» и «Лучший руководитель» от ТОО «Казахавтодор». Также у нее имеется множество юбилейных медалей, благодарностей от акима района. Ее работа отмечена Благодарственным письмом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

СПАСИБО ЗА СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ

По рассказам водителей, которые зимой часто в непогоду проезжают по автотрассе от Калбатау до Зайсана, самая качественная очистка дороги осуществляется в зоне действия дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) № 29 ТОО «Казахавтодор». И здесь нередко можно увидеть за «штурвалом» тяжелой техники хрупкую женщину. А это и есть Гульдарай Мухамадиева. Она является начальником этого самого ДЭУ № 29. Под ее контролем более 160 километров трассы республиканского значения Омск – Майкапчагай с охватом трех районов области – Жарминского, Кокпектинского и Тарбагатайского. На участке всегда в полной боевой готовности 11 единиц снегоуборочной техники.

– На протяжении многих лет Гульдарай выполняет свою работу на совесть, – рассказывает водитель такси из Зайсана Тынышбек Рахимжанов. – Хочу искренне поблагодарить ее за этот благородный труд. То, что она делает, под силу далеко не каждому мужчине. Команда под ее руководством вызволила из снежного плена тысячи машин, спасла сотни жизней. Это заслуживает безмерного уважения и гордости за то, что среди нас есть такие люди.

СТРАСТЬ К ТЕХНИКЕ

Гульдарай Закарьяновна родилась в селе Кокпекты. Многие местные жители знают ее с детства, и никто бы не подумал, что хрупкая девушка выберет такую сложную, порой опасную и далеко не женскую профессию. Ведь после окончания школы она поступила в ветеринарный институт, но потом поняла, что это не ее призвание, и ушла из вуза. Затем был год работы весовщицей в «Заготзерно», после чего она поступила в строительно-дорожный техникум и после его окончания в 1979 году вернулась в родные края.

В родном селе она устроилась в дорожную организацию и сразу полюбила эти огромные машины. Страсть к технике у нее появилась еще в детстве, когда она вместе с отцом чинила мотоцикл и с интересом вслушивалась в то, что рассказывал об этом папа.

На своей работе она прошла все ступени карьеры.

– Сначала трудилась простым рабочим, затем мастером, прорабом, инженером, – поделилась Гульдарай. – Одновременно работая на обслуживании и содержании дорог областного значения, с 2007 года – еще и на реконструкции. Бывает сложно, но человек привыкает к трудностям. Он преодолевает их, если по-настоящему любит свою работу. Поначалу родные не одобряли мой выбор, но впоследствии приняли его и всегда поддерживают.

Сегодня под ее руководством работают 27 мужчин, которые уважают своего руководителя и выполняют качественно все указания. Руководитель гордится своими ребятами, ведь благодаря их слаженной работе обеспечивается бесперебойный проезд на опасных участках дороги. Сама она никогда не даёт поручения из офиса, а всегда находится на передовой. Иногда, когда это необходимо, сама садится за руль тяжелой снегоуборочной техники.

СНЕЖНЫЙ ПЛЕН

Рабочий день Гульдарай Закарьяновны и ее коллектива не нормирован. Его продолжительность диктует капризная погода. Бывает, когда они сутками дежурят на своих участках. Особенно суровый климат на участке дороги между селами Калбатау и Кокпекты. Там ветра дуют с большой силой и меняют свое направление каждый час, переметая трассу и создавая снежные заторы.

Многие водители знают, что это один из самых ответственных участков. Именно здесь находится пресловутый перевал Байбура. Они иногда даже шутят, мол, на этом перевале ветер дует только два раза в год – полгода в одну сторону, полгода в другую. Байбура зимой самый заметаемый, и он широко известен своей непредсказуемостью, именно в плане погодных явлений. Если, допустим, в других местах зимой во время метели или бурана температура колеблется в пределах 15-20 градусов мороза, то на этом участке всегда минус 40-45.

Немало жизней унес этот перевал, однако еще больше их удалось спасти команде дорожников под руководством Гульдарай Мухамадиевой. За годы своей работы она попадала в разные ситуации. Бывало, оставалась одна в ночи и пешком догоняла ушедший вперед шнекоротор, расчищала снежные переметы на огромных снегоуборочных машинах, вызволяя из снежного плена колонны автомобилей, а иногда случалось, что пешком показывала дорогу автомобилистам в условиях нулевой видимости.

– Есть ошибочное мнение, что, когда начинается метель, департаменты ЧС и полиции закрывают все трассы, – рассказывает Гульдарай Мухамадиева. – На самом деле это не так. Обычно они закрываются временно по просьбе дорожных служб, чтобы те смогли очистить дорогу от заметенного снега.

По ее словам, водители, не рассчитав свои возможности, рискуя пробиться через снежный сугроб, на дороге застревают. Затем другие транспортные средства с обеих сторон блокируют это место, и поэтому ни снегоуборочная техника, ни спасатели не могут туда подъехать. Это и называется снежным пленом. Зимой в пути надо быть очень осторожным не только тогда, когда обещают холода, но и всегда, ведь зимняя дорога, особенно в нашем регионе, абсолютно непредсказуема.

Гульдарай Мухамадиева убеждена, что женщина может освоить мужскую профессию, стоит только захотеть. За ее плечами более чем 40-летний стаж работы, и она даже не допускает мысли, что все эти годы ей было сложно или хотела уйти из этой отрасли. У нее есть любимая работа, дружный коллектив и надежный тыл – семья и близкие люди.

Главное, по ее словам, в этой профессии есть непередаваемое ощущение, когда огромная вереница машин освещает фарами всю дорогу, мигая огоньками «авариек». А впереди этой колонны едут они, уставшие, но счастливые после победы над стихией.

Ерик Абитов

Тлеубек Шаяхмет

Кокпектинский район