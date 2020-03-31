Легкое перо Мурата Султанбекова

Бытует мнение, что многие литературные произведения обрели вторую жизнь и заиграли новыми красками в результате удачного перевода. Поэмы, стихотворения, романы наших великих земляков – Абая Кунанбайулы, Шакарима Кудайбердиева, Азильхана Нуршаихова, которые перевел Мурат Рахимжанович Султанбеков, стали известны русскоязычному читателю и полюбились благодаря его мастерству.

ПОЭТ-ПЕСЕННИК

Свои способности в поэтическом деле Мурат Султанбеков попробовал, когда служил на Тихоокеанском флоте. В начале 60-х годов был очень популярен шлягер «Вы служите, мы вас подождем» в исполнении известной певицы Марии Пахоменко. Песня звучала как бы от лица всех женщин бывшего Советского Союза. Как сейчас помнит тот день Мурат Рахимжанович, его как будто вдруг осенило, что он обязан сочинить на эту песню своеобразный ответ.

Написав текст на известный мотив от имени всех военно-служащих, наш земляк отправил его на всесоюзное радио. Что интересно, песню приняли на ура. Ее исполняли как на всесоюзном, так и на республиканском радио. Тогда же во время службы Мурата Султанбекова наградили грамотой за авторство и чтение своих стихов «Мать», «Город детства», «Достойная смена» на смотре в честь 45-й годовщины Советской армии и Военно-Морского флота. Грамоту молодому таланту вручил дважды Герой Советского Союза А. Мазуренко.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В большую литературу Мурата Султанбекова, можно сказать, привел за руку известный абаевед, профессор Каюм Мухамедханов. Окончив филологический факультет Семи-палатинского педагогического института по специальности «Учитель казахского языка и литературы, русского языка и литературы», Султанбеков поступил в аспирантуру при Московском областном педагогическом институте.

Каюм Мухамедханов предложил своему студенту, девятнадцатилетнему тогда Мурату, перевести на русский язык поэ-му Акылбая Кунанбаева (сына Абая) «Дагестан», что вошло в зачет курсовой работы. Перевод романтической поэмы о жизни далеких кавказских горцев понравился учителю.

В 1980 году казахский писатель Такен Алимкулов в своем письме Расулу Гамзатову вспоминал: «Когда я работал в Союзе писателей СССР в качестве «титулярного советника», ко мне зашел молодой литератор Мурат Султанбеков и показал свой перевод поэмы Акылбая Кунанбаева «Дагестан». Я его показал Ярославу Смелякову, который, ознакомившись с ним, сказал, что это «вполне квалифицированный перевод».

Учебу прервала служба на флоте, после которой Мурат Рахимжанович работал в разных местах: учителем в средней школе № 3, заведующим отделом обкома комсомола, референтом общества «Знание», научным сотрудником республиканского музея в Семее, старшим преподавателем Семипалатинского пединститута, заведующим кафедрой Талдыкорганского пединститута.

Но тяга к перу всегда давала о себе знать, и после защиты кандидатской диссертации его статьи и рецензии стали систематически появляться в журналах «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Театр» (Москва), «Простор», «Партийная жизнь Казахстана» (Алма-Ата) и других. Помимо них из-под пера нашего земляка вышли шесть книг.

В 1971 году под научным руководством известного профессора Б. Кенжебаева Мурат Султанбеков успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поэмы Абая». Позже он начал активно переводить лирику Абая, стихи других казахских поэтов. Переводы Абая вышли отдельным сборником «Безветренной ночью луна…».

Музыкальная драма Беимбета Майлина «Жалбыр» в переводе Султанбекова была поставлена Абайским народным театром на сцене Кремлевского дворца.

В 1997 году Мурат Султанбеков впервые перевел на русский язык поэмы «Калкаман и Мамыр», «Енлик и Кебек», «Лейли и Меджнун» Шакарима, «Песнь вечной любви» Азильхана Нуршаихова.

В 2003 году Мурат Рахимжанович награжден Почетной грамотой Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Международной медалью Аттилы, учрежденной университетами «Кайнар» (Алматы) и «Пантеон-Ассас» (Париж), за историческую пьесу «Аттила». В том же году музыкально-драматический театр имени Абая поставил его пьесу «Жулдызды аспан» («Звездное небо») на казахском и русском языках.

В 2007 году он выпустил книгу о трех классиках казахской литературы «Поэтическое вдохновение: Абай, Шакарим и Мухтар». Ее тепло принял широкий круг читателей.

В 2008 году к 150-летию Шакарима Кудайбердиева Мурат Рахимжанович пришел, что называется, не с пустыми руками. Он перевел 26 стихотворений, три поэмы поэта-философа, а также большой очерк Каюма Мухамедханова «Шаһкарим».

В домашнем архиве Мурата Султанбекова сохранилась поздравительная телеграмма от казахстанского писателя Азильхана Нуршаихова. Мурат Рахимжанович получил ее в 2008 году в канун 70-летнего юбилея. «Вы внесли бесценный вклад в литературу, переведя на русский язык столько трудов известных писателей. Верю, что с русского языка их переведут на другие языки мира», – говорится в телеграмме.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

У любящего семьянина, заботливого отца, обходительного супруга Мурата Султанбекова семья всегда была на первом месте. Он надежная опора для своих детей и спутницы жизни. Как оказалось, еще и большой романтик – посвятил супруге Кульзаде несколько стихов.

Немало лет, как мы с тобой женаты.

За нами много жизни разных вех.

Бывали и находки, и утраты.

Где правда есть, там во главе успех.

Ты помогала, поднимая внуков.

Что сердце было радости полно.

Когда живешь в кругу желанных звуков.

Само собой и счастье нам дано.

– Это отрывок тех строк, которые я посвящал Кульзаде Магауияновне. Больше полувека прошло, как мы связали наши жизни узами брака. С тех пор, как говорится, и в радости, и в трудностях мы всегда вместе. Вместе строили жизнь, поднимали детей, теперь вот растим внуков. С высоты прожитых лет я с уверенностью могу сказать – у меня крепкая семья, счастливая жизнь, и во многом эта заслуга Кульзады Магауияновны, которая, как и почти пятьдесят лет назад, осталась такой же доброй, заботливой, искренней, – говорит о своей супруге Мурат Султанбеков.

Сейчас Мурат и Кульзада Султанбековы на заслуженном отдыхе. Когда здоровье и возможности позволяют, они едут в гости к детям, навещают внуков, к слову, у четы Султанбековых их уже 11, а в прошлом году на свет появилась правнучка.