Легендарная Алия

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения легендарной девушки-снайпера Алии Молдагуловой.

В рамках юбилейной даты в Центральной городской биб-лиотеке имени Оралхана Бокея состоялась онлайн-встреча «Женщина и война: реальные истории» с коллективом Актюбинского мемориального музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

В ходе виртуальной встречи сотрудники музея познакомили работников и постоянных читателей библиотеки с малоизвестными фактами из жизни героини. Родственники девушки-снайпера, Ария Хабиева и Сапар Молдагулов, поделились своими воспоминаниями, а директор музея Елена Калтаева рассказала о конкурсах, проводимых в рамках юбилея. Во время беседы у восточноказахстанцев была возможность задать свои вопросы землякам Алии Молдагуловой.

Также зрителей порадовали отрывок из поэмы Туманбая Молдагалиева «Әлия-Мәншүк» и известная песня «Әлия» в исполнении учащейся Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Тахмины Аскерхановой.

– Великая Отечественная война – одна их самых кровавых и жестоких войн ХХ века, – отметила сотрудник библиотеки Таннур Башай. – По официальным данным, в ВОВ участвовали 5250 казахстанских женщин и девушек. По версии историка из Атырау Жумабая Доспанова, их число достигает 7411. Одна из этих великих героинь – Алия Молдагулова.

Родилась Алия Молдагулова в селе Булак Актюбинской области, в годы Великой

Отечественной войны служила снайпером в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, была ефрейтором. За все время службы уничтожила 78 солдат и офицеров противника.

Проявить себя юной 19-летней девушке удалось в Ленинградско-Новгородской операции, в битве за освобождение села Казачиха Псковской области. Этот бой оказался для Алии последним. Она получила ранение в руку, но продолжала стрелять. После того как вражеская пуля снесла оптический прицел ее именной винтовки, пошла в бой с автоматом. Так как командир тоже был ранен и не мог руководить солдатами, Алия Молдагулова сама повела их в атаку. Во время схватки с немецким офицером девушка получила смертельное ранение и в последние минуты жизни успела пустить пулю в противника.

Ания Есмухамет