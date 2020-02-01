Лайфхаки от Крайенхофа

Всемирно известный тренер по легкой атлетике Хэнк Крайенхоф готовит в Усть-Каменогорске олимпийскую чемпионку Ольгу Рыпакову к главным стартам четырехлетия в Токио, а также проводит мастер-классы для своих казахстанских коллег.

Напомним, Хэнк Крайенхоф – известный голландский спринтер в беге на 400 метров, а также тренер по физической подготовке, воспитавший ряд призеров Олимпиад и чемпио-

натов мира.

За свои 65 лет, из которых около 40 посвящены тренерской деятельности, Хэнк Крайенхоф взрастил двукратную чемпионку мира в помещении и шестикратную чемпионку Европы, экс-рекордсменку мира Нелли Куманн. Затем продолжил тренировать уже ее дочь – семнадцатилетнюю бегунью на короткие дистанции, которая подает большие надежды.

Также он консультировал ямайскую бегунью Мерлин Отти, которая девять раз становилась медалисткой Олимпийских игр. В его активе много других известных имён.

Сейчас он готовит восточноказахстанскую прыгунью Ольгу Рыпакову к Олимпиаде.

– Наше сотрудничество началось в июле прошлого года, когда Хэнк впервые провел мастер-классы для тренеров в Алматы, – говорит лектор IAAF, тренер по легкой атлетике международной категории Александр Кругликов. – Федерация легкой атлетики РК заключила контракт с этим топовым лектором. Этот открытый и доброжелательный человек согласился поделиться своими знаниями с казахстанскими коллегами на специальных тренингах. В январе курс лекций состоится в Усть-Каменогорске, в феврале – в Караганде, а в марте – в Алматы. Он дает знания системно: упражнения для старта, рекомендации по бегу на дистанции, финиширование. Причем рассказывает о биомеханике и даже составе мышечных волокон. Все это влияет на рост результатов.

Однако, чтобы заметить прогресс, нужно много времени. Тренеры слушают и хотят учиться, применяют полученную информацию на практике, но заметные изменения последуют в течение пары лет. Это как выращивать фруктовое дерево: нужно сначала дождаться, пока оно вырастет, а затем ещё несколько лет ждать плоды.

– Легкоатлетический манеж в Усть-Каменогорске прекрасен и для соревнований, и для тренировок, – отметил Хэнк Крайенхоф. – Когда будет достроена вторая часть, вы сможете принимать соревнования любого уровня. Это мечта тренера! Здесь есть всё необходимое оборудование.

Наставник готов приезжать в Казахстан на неделю каждый месяц, потому что тесно работает с Ольгой Рыпаковой. Он делится идейными взглядами на развитие взрывной силы и максимальной силы, затем, как следствие, – скорости. Теоретическая часть даётся утром, а вечером – практика в тренировочном процессе.

– Многие тренеры, приступая к работе после получения тренерского образования, по сути, тренерами ещё не являются, – говорит наш герой. – Они пока больше теоретики и не владеют практическим опытом. Теория должна идти бок о бок с практикой.

Оценивая физическое состояние примы легкой атлетики, тренер подчеркнул, что для Ольги Рыпаковой это сложный период, связанный с последствиями травм. Есть и небольшая потеря мотивации, когда трудно сфокусироваться на тренировочном процессе, думая о болячках. Но сейчас Ольга в лучшем состоянии, чем когда он только начал с ней работать. По словам Хэнка Крайенхофа, есть большой шанс, что Ольга выступит на Олимпийских играх и завоюет медаль.

– Работаю с Сергеем Алексеевым – тренером и отцом Ольги Рыпаковой, – добавил Хэнк. – Сергей будет следить за технической составляющей прыжка, ибо он один из лучших тренеров в мире в тройном прыжке, а я – за физической составляющей работы: силой, скоростью, питанием, восстановлением.

Ева Ким