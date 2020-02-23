К строевой годен!

Новую традицию вводят в школах Усть-Каменогорска.

По традиции с января по март сотни 16-летних юношей проходят военно-медицинскую комиссию, по итогам которой им вручают соответствующий документ годности к службе по достижении ими 18 лет.

– В школе-лицее им. Ш. Уалиханова Усть-Каменогорска мы впервые провели эту церемонию, но в последующем охватим все учебные заведения города, – говорит председатель Восточно-Казахстанского областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил», почетный ветеран Вооруженных сил РК подполковник в отставке Токен Билялов. – Для 29 школьников этот день стал особенным, ведь напутственные слова им сказали воины-интернационалисты, ветераны Вооруженных сил, родители и учителя. Считаю, что патриотическое воспитание начинается с семьи и школьной скамьи. Скоро эти ребята будут исполнять свой долг в рядах казахстанской армии. Армейские ряды пополнятся настоящими патриотами своей Родины. Национальная безопасность – это бесценное богатство, так же как мир, стабильность, спокойствие. Это особенно важно помнить в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Так, в прошлом году осенний призыв собрал свыше 1200 молодых людей, из которых более 250 ребят отправились служить на границы Республики Казахстан. В целом за годы независимости было призвано более 100 тысяч новобранцев из ВКО.

Затем состоялись показательные выступления школьников: сборка-разборка автомата и небольшой концерт художественной самодеятельности.

Ева Ким