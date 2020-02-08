В Восточно-Казахстанской области стартовал международный интернет-конкурс «Абай мұрасы. К Абаю…».

В рамках международного сотрудничества библиотек в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке дан старт интернет-конкурсу, посвященному 175-летию Абая Кунанбайулы.

В стартапе приняли участие студенты, преподаватели, библиотекари, активные читатели не только из Казахстана,

но и в онлайн-режиме представители Российской Федерации, Беларуси и Монголии, которые с интересом изучают жизнь и творчество выдающегося акына.

– Занимаюсь переводом произведений великого казахского мыслителя, – поделился председатель Астраханского регионального отделения Союза писателей России Юрий Щербаков. – В юбилейный год мы подготовили книгу переводов его произведений «Иной дороги к счастью нет». Когда меня спрашивают, зачем сегодня переводить Абая на русский язык, ведь уже есть много переводов, то я отвечаю: «Тянет. Тянет к высоте мысли Абая, к его высокой образности, к тем общечеловеческим заветам, которые он нам оставил». Ведь главное, о чем говорил поэт, – адам бол – будь человеком!

Участники мероприятия познакомились с уникальными изданиями книг как самого Абая, так и исследователей его творчества. Также звучали фрагменты из его произведений на казахском, русском, английском и белорусском языках.

– Абай современен, такое ощущение, что в своих творениях он обращается к сегодняшней молодежи и дает ей наставление, – подчеркнули сотрудники Карагандинской областной юношеской библиотеки имени Ж. Бектурова. – Мы рады познакомить наших читателей с творчеством казахского поэта.

Отметим, что международный интернет-конкурс «Абай мұрасы. К Абаю…» пройдет по двум номинациям: «Видео-

чтение» и «Посвящение поэту» среди читателей двух возрастных категорий (7–14 лет и 15–20 лет). С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки.

– Желаю всем участникам творческого конкурса успехов, – резюмировала руководитель инновационно-методического центра ВКОДЮБ Тамара Устинова. – Проявите свою индивидуальность и креативность. Читайте. Участвуйте. Побеждайте.

Татьяна Кравченко