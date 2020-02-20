Курочка наша, не заморская

В последнее время отечественные фермеры стали опасаться, что динамика роста производства некоторых видов сельхозпродукции в целом по стране может значительно снизиться.

Причина потенциального спада кроется в решении, принятом на правительственном уровне.

Дело в том, что в конце прошлого года глава МСХ РК Сапархан Омаров сообщил, что ведомство планирует отказаться от субсидирования производства мяса КРС, риса, хлопка, яиц, кумыса и шубата.

– Начиная с 2017 года, мы начали отходить от товарно-специфических субсидий в растениеводстве, – сказал он на заседании Правительства. – Так, сначала мы отказались от субсидирования зерновых, затем масличных и овоще-бахчевых культур. Теперь планируем исключить субсидии на мясо, яйцо, кумыс, шубат, поскольку по этим товарам имеется уровень самообеспеченности.

При этом министр отметил, что высвободившиеся средства будут перераспределены внутри отрасли.

То есть освобождаемые средства не уменьшатся и никуда не уйдут, будут распределены на приоритетные направления, к примеру закуп племенного маточного поголовья, а также субсидии только по импортозависимым позициям – молоко, мясо птицы, сахарная свекла.

«СУБСИДИИ КАК НАРКОТИК»

По словам министра, базовые субсидии также будут использоваться для удешевления части стоимости семян, удобрений и средств защиты растений, субсидирования затрат бизнеса на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Он отметил, что субсидии должны быть лишь временной мерой господдержки.

В Министерстве сельского хозяйства считают, что долгие кредиты и субсидии из года в год — как наркотик. И с него бизнесу пора «слезать». Иначе затянет. К примеру, яичное производство уже рентабельное, но никто не хочет это признавать. А есть другие направления, где половина продукции зависит от импорта.

По данным Управления сельского хозяйства ВКО, в регионе промышленного производства яиц нет. Продукт завозится в основном из других областей Казахстана и частично из России. Все наши крупные птицефабрики в основном ориентированы на производство мяса. В ВКО, по данным Департамента государственных доходов, в 2019 году объем импорта яиц из третьих стран (кроме стран ЕврАзЭС) составил около 47 тонн, на сумму 233148 долларов США. Нам пояснили, что это инкубационные яйца, то есть для мясного производства.

Также в регионе не выращивают рис и хлопок, нет производства шубата. Поэтому отмена товарно-специфических субсидий может коснуться лишь производителей мяса КРС и кумыса. А что касается производства мяса птицы, то эта отрасль, наоборот, получит дополнительную государственную поддержку.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

По информации областного Департамента статистики, за 2019 год в ВКО объем производства мяса птицы в убойном весе во всех категориях хозяйств составил 45 392 тонны. По данным акимата ВКО, за 11 месяцев 2019 года во всех категориях хозяйств произведено 234,2 тыс. тонн мяса всех видов скота и птицы, с ростом на 1,7 процента.

Как отметили в областном управлении сельского хозяйства, в соответствии с государственной программой развития АПК РК на 2017 – 2021 годы, для развития отрасли птицеводства правилами субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, предусматривается субсидирование в размере 25 процентов от приобретения техники и оборудования по переработке куриного помета от 150 тонн в сутки, а также приобретения техники и оборудования для организации племенного репродуктора.

– Кроме того, действует Программа субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, – проинформировал заместитель руководителя управления Владимир Гайламазян. – По этой программе выплачивают субсидии за удешевление производства мяса птицы.

По сведениям ведомства, в 2019 году по этой программе выплачено субсидий на общую сумму 4,968 млрд тенге.

В области действует четыре птицефабрики, из них три – мясного направления (АО «Усть-Каменогорская птицефабика», ТОО «Восток бройлер», ТОО «Прииртышская бройлерная птицефабрика) и один племенной репродуктор по производству яиц бройлеров (ТОО «Племптица»). Доля птицефабрик составляет 79,5 процента от общего поголовья (общее поголовье – 3874,9 тыс. голов, на птицефабриках – 3082,1 тыс. голов). Действует перерабатывающее предприятие АО «Айтас МП» по переработке мяса птицы. За 2019 год из ВКО экспортировано 3621,7 тонны мяса птицы.

НЕПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ

В Казахстане для агропромышленного сектора начало 2020 года ознаменовалось еще одним новшеством – запретом на экспорт живого скота. Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев прокомментировал, что это вынужденное решение. По его словам, в прошлом году в страну было завезено почти

60 тыс. голов крупного рогатого скота для разведения. Каждая особь субсидировалась с целью дальнейшего воспроизводства и покрытия потребности внутреннего рынка, это хорошо. Но за этот же год из страны наши животноводы вывезли 160 тыс. голов, и в результате отечественные мясокомбинаты оказались загруженными наполовину, маточное поголовье вывозится, растут цены на мясо и мясную продукцию. В том числе страдает и импортозамещение, в конечном итоге – потребитель. Естественно, в этой ситуации государство должно реагировать и принимать меры.

Свое мнение на этот счет выразили казахстанские предприниматели, в частности генеральный директор АО «Аitas KZ» Серик Толукпаев в своем интервью одному из республиканских изданий. По мнению руководителя управляющей компании, куда входит АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», в краткосрочной перспективе такая мера выгодна переработчикам. Но в долгосрочной – скорее снизит интерес бизнеса к самой отрасли.

– Запрет ударит по доходам фермеров – производителям живого скота, которые лишатся доходной части, – подчеркнул он. – В итоге это может обернуться тем, что поголовье сократится. Поэтому лично я подобные меры не одобряю, хотя на птицеводстве сам запрет Минсельхоза никак не отразится.

Тем не менее, по словам Серика Толукпаева, отечественный рынок мяса птицы на 40 процентов зависит от импорта, дорогие кредиты не дают развиваться местным птицеводам. И это при том, что птицепром, пожалуй, самый капиталоемкий сектор животноводства. Несмотря на существующие трудности, казахстанские птицеводы надеются вытеснить весь импорт с рынка в течение пяти лет.

ПОМОГ БЫ ДЕШЕВЫЙ КРЕДИТ

По информации Серика Толукпаева, в прошлом году Казахстан произвел 220 тыс. тонн мяса птицы, что покрывает внутренний рынок только на 60 процентов. Оставшийся объем импортируется из России, США и Украины. В отличие от говядины или других видов мяса объёмы произведенной курятины в стране по-прежнему не удовлетворяют спрос казахстанцев.

– Например, в прошлом году объемы производства нашего холдинга составили

60 тыс. тонн, – отметил он. – 29 тыс. тонн из которых дала Усть-Каменогорская птицеводческая фабрика.

По словам бизнесмена, зачастую производители мяса птицы не могут резко расширить или открыть новое производство, поскольку 14-процентная ставка по кредиту для фермеров загоняет даже крупных предпринимателей в тупик. Чтобы сегодня построить птицефабрику на двадцать тысяч тонн, требуется около $50 млн. Если строить фабрику на сто тысяч тонн, то это более $200 млн.

– И дело даже не в стоимости, – говорит он. – Ключевым препятствием, безусловно, являются дорогие кредиты. Доступ к дешевым тенговым кредитам под 3-5 процентов обеспечил бы взрывной рост в отрасли.

НАШЕ БЕЗ ГМО

По оценкам экспертов, казахстанское мясо птицы качественнее, чем у производителей других стран. Все потому, что в отличие от импортного оно не включает в себя инжектацию, то есть введение рассола. Помимо этого в американском мясном продукте еще есть ГМО. Но казахстанский производитель не такой искушенный, поэтому и само мясо получается более чистым и натуральным.

Между тем, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в 2019 году мясо птицы в Казахстане подорожало на 11,6 процента (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.). В настоящее время стоимость мяса курицы бройлера, к примеру, в Нур-Султане, колеблется в пределах 1100–1200 тенге за килограмм, мясо домашней курицы – от 1500 до 2000 тенге за килограмм. Окорочка можно купить по стоимости от 800 до 1100 тенге за килограмм. В Усть-Каменогорске мясо бройлера стоит 800-900 тенге.

Ерик Абитов