Культпоход отменяется

Введен временный запрет на проведение массовых культурных мероприятий и праздников. Музеи и библиотеки Восточного Казахстана не принимают посетителей.

Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя Управления культуры, архивов и документации ВКО Раушан Нурмуханова. По ее словам, в целях нераспространения коронавирусной инфекции пересмотрен режим работы всех учреждений культуры.

Введен временный запрет на проведение массовых мероприятий, праздников, концертов, спектаклей, форумов, семинаров, конференций, круглых столов, выставок. Все они перенесены на более поздние сроки, до улучшения эпидемиологической ситуации. В музеях, библиотеках, на объектах историко-культурного наследия не принимают посетителей и не проводят экскурсии. Также приостановлена работа кружков по интересам, языковых курсов, спортивных секций, отменены гастроли театров и концертных организаций.

Различные подготовительные мероприятия и необходимые рабочие процессы в учреждениях культуры проводятся в гибком графике, исключая одновременное массовое скопление работников. Для женщин, имеющих несовершеннолетних детей, преду-

смотрены особые условия труда, сокращено рабочее время. Предоставляется возможность работать в дистанционном формате с сохранением заработной платы.

– Все организации усилили санитарно-профилактические мероприятия на территории своих учреждений. Они обеспечены необходимыми средствами, антисептиками, – отметила Раушан Нурмуханова. – Проведена разъяснительная работа по соблюдению мер предосторожности и личной гигиены. Временно запрещены тои и семейные торжества. Ведь речь идет о безопасности людей. Здоровье и жизнь граждан – самая большая ценность. И мы надеемся, что население отнесется с пониманием, проявит дисциплину, гражданскую сознательность.

Кристина Борисова