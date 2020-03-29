Кто на новенького?

Новым руководителям школ и колледжей региона рассказали о профилактике коррупционных правонарушений в сфере образования.

Областная Антикоррупционная служба совместно с управлением образования и проектным офисом «Шығыс – адалдық алаңы» провели областной обучающий семинар для руководителей учебных заведений региона. В нем приняли участие директора школ и колледжей области, назначенные

в 2019 году.

Заместитель руководителя Управления образования ВКО Айгуль Байжанова ознакомила участников семинара с основными направлениями антикоррупционной политики в сфере образования. По ее словам, одним из приоритетных среди них является искоренение бытовой коррупции. Управление образования активно участвует в реализации проекта «Шығыс – адалдық алаңы» и ведёт работу по четырём основным направлениям. Это формирование антикоррупционной культуры и добропорядочности среди должностных лиц организаций образования, педагогов, учащихся и студентов, открытость и общественный контроль, качественное оказание государственных услуг и проведение внутреннего анализа коррупционных рисков.

Главный специалист по правовым вопросам ОО «Локальный профсоюз работников образования и науки Восточно-Казахстанской области» Иван Соколов ознакомил директоров школ и колледжей с основными нарушениями в трудовых отношениях, возникающими между работодателем и работником. Он отметил, что одним из важных направлений работы в коллективе, особенно для руководителей, которые назначены полгода назад, является неукоснительное соблюдение трудового законодательства.

– Нам было важно разъяснить недавно назначенным директорам учебных заведений, что такое коррупционный риск, – сказал менеджер проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Данияр Саримов. – Мы рассказали, как правильно проводить внутренний анализ коррупционных рисков в организациях образования. То есть с чего начать и как построить работу в этом направлении.

Сведения, полученные руководителями на семинаре, позволили им повысить профессиональную компетенцию по профилактике и выявлению коррупционных правонарушений. Директора школ и колледжей подписали документ о персональной ответственности за формирование антикоррупционной культуры в своих коллективах.

Ерик Абитов