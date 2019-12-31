Крыса – символ мудрости

Земляная Свинка уступит место Белой Металлической Крысе 25 января 2020 года. Но уже сейчас можно браться за строительство другой жизни, стремиться к достижениям в работе и любви, материальному благополучию. Год обещает быть ярким! Гороскоп советует наметить планы на 11 лет вперед.

Овен

Почти весь год у Овна будет ощущение, что он постоянно карабкается в гору. Овну придется стать многополярным и решать сразу несколько задач в разных сферах жизни, но если он не сдастся и доведет их до конца – Крыса ему поможет. Это будет ее подарок за упорство и целеустремленность. Еще не исключено, что внезапно у вас откроется талант, о котором вы даже не подозревали. Придет время, и вы будете благодарны себе, что не дали ему погаснуть.

Телец

Собранность, ответственность и благоразумие – три столпа, на которые должны опереться Тельцы в 2020 году. Да, эти слова мало согласуются со стилем жизни любителей удовольствий и развлечений Тельцов, но поверьте, если вы сможете переломить себя, выполняя в срок дела и ставя перед собой амбициозные цели, то Крыса не пожалеет для вас многих благ Вселенной. То, что вы начнете в 2020, будет вас поддерживать многие годы!

Близнецы

Если в прошлом году вы были малообщительны и сосредоточены на делах, то в этом в вашу жизнь будут приходить люди с дружбой, любовью, нежностью. Не торопитесь открывать всем свое сердце, присматривайтесь, среди них обязательно найдется тот, кто изменит вашу жизнь. Еще в вас проснется неудержимая страсть к расточительству – вам захочется новых дизайнерских вещей, красивой мебели, украшений. Это заставит задуматься о новых источниках дохода.

Рак

Окружающие будут просить у вас рецепт вашего тонизирующего напитка, но вы не сможете его дать, потому что такого просто не существует. А ваша стремительность и умение везде перемещаться только бегом станет следствием нехватки времени, вам будет казаться, что вы не успеваете все сделать из задуманного. Звезды будут сподвигать вас сделать невозможное. И многое у вас получится: и в личной сфере, и в карьере.

Лев

Лев не для того столько лет трудился и приумножал деньги и опыт, Крыса ему поможет во всем. Будет давать силы и приведет людей, которые развернут жизнь Львов в сторону новых возможностей. Или новых эмоций. Хладнокровный Лев тоже может влюбиться, потерять голову и забыть обо всех своих обязательствах. Не жалейте энергии и средств на предмет своего обожания, который подарит вам такие чувства, о которых вы будете помнить всю жизнь.

Дева

Звёзды рекомендуют собраться с мыслями и перестать спешить. Если Девы смогут трезво оценить реальные возможности и шанс на перспективное развитие, то к их ногам упадут любые «хотелки». Девы могут радикально сменить имидж, затеять ремонт, поменять работу и партнера, переехать в другую страну. Только не надо затягивать принятие решения, иначе есть вероятность потерять веру и в себя, и в светлое будущее.

Весы

Самое разумное, что вы можете сделать в этом году, – это наслаждаться моментом. На самом деле в вашей жизни наконец всего достаточно для счастья, поэтому вы неспешно можете составить план действий на год и так же медленно и спокойно двигаться от пункта к пункту. Ваши аналитические способности и хорошая интуиция в итоге выведут вас на нужную дорогу. Скорее всего, путь к ней вам подскажет близкий человек.

Скорпион

Противоречивый союз у Скорпиона и Крысы, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы проявить мудрость. Это будет хорошая проверка на прочность, и если вы ее пройдете, то дальше взлетите ракетой вверх. Как будто неведомая сила будет нести и нести вас вперед! Главное – не останавливайтесь и забудьте уже про свою привычку откладывать дела на потом. Надо уделять больше внимания близким. Именно от них вы питаетесь созидательной энергией.

Стрелец

Стрельцы привыкли к тому, что их планы, помноженные на личное обаяние, помогают им в кратчайшие сроки добиться успеха. Стрельцы даже втайне уверены, что они баловни судьбы. В 2020 году Крыса заставит искать нетривиальные выходы из ситуаций, отказаться от комфорта и привычного распорядка. Зато позволит не растерять уже накопленный опыт и средства и, главное, поможет многое узнать о себе. Например, что вы бываете счастливы, когда просто помогаете близкому. Или что любите уединение и выезд на природу.

Козерог

Хотя Козероги не пасуют перед трудностями, возникшие проблемы на какое-то время выбьют вас из комфортного состояния. Вам потребуется совершенно новый опыт, поэтому лучшее, что Козероги могут сделать в ответ на невезуху, – это пойти учиться. Новые знания вытащат вас на иное понимание ситуации. Есть и хорошие новости: в личной жизни будет полный ажур. В общем, 2020 год вы точно не забудете.

Водолей

Хозяйка года будет ставить перед вами задачи, которые вы будете воспринимать как еще одну проверку на прочность. Но вам удастся элегантно и красиво выйти из них. Во второй половине года вы сможете сделать удачное приобретение, которое в будущем окупится втройне, даже если сейчас кажется, что это глупость. Держитесь подальше от азартных игр.

Рыбы

Если у вас есть тайная мечта, реализацию которой вы откладывали до каких-то лучших времен, знайте, это время пришло. Хозяйка года – животное рисковое, любящее авантюрных и хватких, и если вы готовы пожертвовать комфортом и приложить усилия, вы будете поражены эффектом. Это и финансы, и старое увлечение, и новая диковинная страна. Энергия будет там, где ваши мысли, поэтому не предавайте себя, а смело идите вперед.

Подготовила Ева Ким по материалам электронных СМИ

Коллаж Анны Ереминой