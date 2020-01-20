Красочная симфония Востока

«Услышать» созвучие природы Алтая и внутреннего мира художника могут восточноказахстанцы на выставке «Симфония красок Восточного Казахстана в ретроспективе».

Экспозиция расположилась в Центральной городской библиотеке имени О. Бокея.

По словам куратора выставки – председателя Восточно-Казахстанского филиала Союза художников Республики Казахстан Яны Агейкиной, такое поэтичное название выбрано не случайно. Оно отражает суть творческого многообразия художников нашего региона. Вниманию зрителей представлено более 60 работ как признанных мастеров нашего региона – А. Берюгина,

Н. Аштемы, С. Шупляка, В. Шипилова, Т. Шафран, так и кандидатов на вступление в Союз художников РК – О. Плотниковой и Е. Брагиной.

Выставка привлекает разножанровостью и стилистической многогранностью представленных полотен. Так, гобелен «Восток»

С. Шупляка – как оригинальное воплощение казахской национальной традиции, выполненные в разных техниках картины Т. Шафран «Горы», «Бухтарма», «Туман» и

Н. Аштемы «Урунхайка», «Заоблачный край» – отражение природы нашего края, работа В. Кирилова «Фэнтези» с использованием мифологических и сказочных мотивов и портретный ряд А. Зайцевой и А. Титова.

Особое настроение передает картина А. Коротаева «Внучка за стиркой». Наблюдая, как маленькая девочка заглядывает в стиральную машинку, сложно сдержать улыбку.

– Когда смотришь на картины, хочется попасть в тот мир, полный ярких красок и света, – поделилась впечатлениями заведующая методико-библиографическим отделом Централизованной библиотечной системы им. О. Бокея Ирина Каланчина, – окунуться в радужные мечты искусства.

Центральное место в экспозиции занимает картина С. Шупляка «Мечты о будущем». На первом плане среди красок и кистей изображена молодая девушка, на втором – герои античности и Средневековья.

– Эта работа – пожелание молодому поколению, которое живет искусством, как в свое время мы, – отметил художник Сергей Шупляк. – Девочка на картине мечтает заниматься творчеством, ее внутренний мир воспроизводит классические фрагменты из прошлого, а фантазия придумывает новые образы.

Ретроспективную часть экспозиции представляют работы мэтров палитры Восточно-Казахстанской области: Л. Агейкина, А. Меркасимова, В. Рапопорта, Н. Аштемы.

Стоит отметить, что Николай Аштема, Армен Ахвердян и Хамидбий Кульчаев были награждены именными медалями от Союза художников Казахстана за вклад в изобразительное искусство.

Татьяна Кравченко