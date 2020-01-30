Котельная требует ремонта

Глава региона Даниал Ахметов подверг критике состояние котельной в поселке Касыма Кайсенова, а также поручил решить вопрос с недостроенным зданием в райцентре.

Первым объектом, который посетил аким области в посёлке Касыма Кайсенова, стала центральная котельная, которая обеспечивает теплом местную птицефабрику и весь посёлок. К сожалению, оборудование на теплостанции эксплуатируется со сниженными параметрами, морально устарело и требует серьезной модернизации. По словам директора котельной, теплоисточник нуждается в замене водогрейного котла для работы на каменном и буром угле и в капитальном ремонте котлов, равно как и сетевых установок. С первого взгляда видно, что для бесперебойной работы котельной даже в нынешнем отопительном сезоне срочно нужно принимать меры.

– Вы не вкладываете средства в обновление и ремонт оборудования, хотя получаете прибыль, – сказал аким области Даниал Ахметов. – Не хотите повышать тариф, что было бы справедливо в условиях сложившейся ситуации. Не сегодня завтра котельная просто развалится. Думал, что администрация птицефабрики препятствует повышению тарифа, но выясняется, что она поддерживает это решение. Ведь в случае поломки или любой другой нештатной ситуации предприятие понесёт убытки, пострадают местные жители. Примите меры!

Глава региона дал соответствующие поручения содействовать решению вопроса и держать его на контроле ряду должностных лиц – акиму Уланского района Нурымбету Сактаганову, акиму посёлка Касыма Кайсенова Маргулану Аменову, руководителю Управления энергетики и ЖКХ ВКО Даулету Батырбаеву и другим.

Еще один объект посещения – недостроенное здание, которое несколько лет назад начала возводить компания «Темiр жолы» в качестве своего офиса. Бесхозное строение мозолило глаза местным жителям и властям. Больше года в профильном министерстве лежит соответствующее письмо от руководства компании с просьбой о передаче здания на баланс районного акимата для дальнейшего его переоборудования в поликлинику. Однако однозначного ответа до сих пор не поступило.

Даниал Ахметов поручил акиму района и своим заместителям разобраться в ситуации и задействовать этот долгострой на 100 процентов.

Елена Пашке

Уланский район