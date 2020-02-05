Консультация без барьеров

Консультационный центр Kenes ortalygy для молодежи открыли в Усть-Каменогорске.

Как отмечают организаторы – Восточно-Казахстанский областной филиал молодежного крыла Jas Otan при партии Nur Otan, основной целью его создания является оказание бесплатных консультационных услуг населению по интересующим вопросам, разъяснение нововведений в законодательстве и программных документах.

Теперь жители областного центра могут получить советы специалистов в сфере образования, здравоохранения, права, налого-

обложения, предпринимательства, социального обеспечения без необходимости посещения специализированных органов.

– Мы будем консультировать по вопросам трудоустройства, грантовому обеспечению, микрокредитованию, знакомить приезжих студентов с условиями программы «Серпін», – рассказала специалист по молодежной практике Центра занятости населения Усть-Каменогорска Еркежан Хамзина. – Также разъяснять новые механизмы начисления и выплаты адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям.

Первый прием граждан провели первый заместитель председателя ВКОФ партии Nur Otan Олег Чугунков, представители отдела занятости и «Жилстройсбербанка».

– Центр создан в рамках партийного проекта «Жастар Отаңға», – подчеркнул Олег Чугунков. – Его работа направлена на информирование населения по актуальным вопросам. Услугами может воспользоваться не только молодежь, но и все желающие. График консультаций будет размещен в СМИ и социальных сетях.

К слову, горожане не упустили возможности узнать полезную информацию и уже оценили преимущества консалтинг-центра Kenes ortalygy.

– Обратилась за советом, и мне помогли найти решение, – поделилась жительница Усть-Каменогорска Оксана Кобенко. – Очень удобно, что не нужно специально куда-то идти и стоять в очереди.

Отметим, что подобные учреждения будут функционировать во всех регионах республики. Режим работы консультационного центра в Усть-Каменогорске: вторник – пятница, с 11:00 до 16:00, без перерыва. Посетить его можно по адресу: ул. Виноградова, 17а, рынок «Дос-Нар».

Татьяна Кравченко