Кондуктор, нажми на тормоза

Ситуацию с общественным транспортом в Семее усложняют недобросовестные водители автобусов.

Водители нескольких городских автобусных маршрутов не выходят на линию, тем самым срывая график пассажирских перевозок. О масштабах проблемы, ее причинах, а также предпринимаемых исполнительными органами мерах в ходе отчетной встречи рассказал аким Семея Ермак Салимов.

– Из 12 автобусов первого маршрута на линию вышел всего один, – прокомментировал текущую ситуацию Ермак Салимов. – Из шести автобусов восемнадцатого маршрута – два. По плану должно работать восемь автобусов двадцать шестого маршрута, вышло четыре. Автобусы пятьдесят второго и пятьдесят пятого маршрутов вообще не вышли в рейс.

Аналогичная картина отслеживается с 20 января, именно с этого дня в общественном транспорте был введен дифференцированный тариф оплаты за проезд, с этого момента во всех автобусах в полном объеме заработала система электронного билетирования. Однако такое новшество пришлось не по вкусу отдельным водителям, привыкшим работать по старинке, за наличный расчет. Они решили отказаться от взятых обязательств, тем самым создав очередной коллапс в сфере пассажирских перевозок.

– Эти водители сегодня заявляют, что не будут работать по системе электронного билетирования, – сообщил аким Семея. – Приводят свои аргументы, но, по сути, это нежелание показывать свою доходно-расходную составляющую. Применение электронного билетирования делает прозрачной информацию о том, сколько произведено транзакций, каким был пассажиропоток, сколько перевозчик заработал. С внедрением цифровых технологий перевозчики начали отчислять налоги в бюджет. И немалые. Раньше такого не было. Именно таким переменам и противятся отдельные водители.

Все, кто не вышел на линию, относятся к числу так называемых частных перевозчиков. Согласно прошедшим конкурсным процедурам они обслуживают маршрутные рейсы, закрепленные за ТОО «Таксомоторный парк». Как сказал Ермак Салимов, меры в отношении недобросовестных водителей будут приняты и работа общественного транспорта в ближайшее время стабилизируется.

– Вспомните ситуацию с «Газелями», – напомнил он. – Неоднократно встречался с водителями этих маршрутов. Было недовольство, споры, крики, но мы смогли все это преодолеть и внедрить новую маршрутную сеть, выпустить новые автобусы, ввести систему электронного билетирования, создать определенный порядок. Сможем преодолеть трудности и в этой ситуации. Конечно, потребуется время, поддержка общественности и СМИ.

Как было отмечено, город не намерен отказываться от взятого курса на цифровизацию – система электронного билетирования продолжит работу в общественном транспорте. Однако скорого заполнения пустующих маршрутов пока не предвидится, поэтому семейчан просят с пониманием отнестись к возникшей ситуации и набраться терпения.

Флора Левина

Семей