Кому крещенские морозы нипочем

В ночь с 18 по 19 января православные жители области будут праздновать Крещение Господне. Согласно народной традиции в эту ночь нужно окунуться в ледяную прорубь. Специалисты ДЧС рассказали об основных правилах во время крещенских купаний.

В 2019 году в крещенскую ночь по ВКО в купели окунулось 20 000 человек. Ежегодно люди разных возрастов и вероисповеданий принимают участие в традиционном погружении в прорубь. Одни хотят испытать яркие эмоции, другие верят, что подобный обряд дарует им здоровье и удачу. Однако во время прошедшего брифинга настоятель Богородице-Рождественского храма Евгений Яганов отметил, что это мероприятие является больше народной традицией, нежели каким-то обязательным действием.

– Купание в ледяной воде отнюдь не является непременным условием празднования Крещения Господня. Праздник отмечается молитвой, посещением церкви, приподнятым настроением, благопристойным поведением. Соприкосновение со святой водой – это традиция, но не условие получения благодати, – объяснил священник.

Для тех, кто готов погрузиться в ледяную прорубь, в области оборудовано 33 купели. В областном центре подготовлено две иордани – на Иртыше напротив Богородице-Рождественского храма и на Голубых озёрах в Левобережном комплексе. Заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов предупредил, что толщина льда в этом году составляет всего 30 сантиметров.

– На каждом участке во избежание толчеи, давки и несчастных случаев установлены круглосуточные дежурства водолазов, врачей бригад скорой медицинской помощи, полицейских и специалистов УЧС Усть-Каменогорска. Для каждого участника будет проведен предварительный инструктаж, – отметил Дмитрий Титов.

Всего в период Крещения на дежурстве у купелей будет задействовано 596 человек личного состава подразделений ДЧС, Департамента полиции, медицинских работников и сотрудников местных исполнительных органов, а также 109 единиц техники.

Спасатели настоятельно рекомендуют придерживаться ряда правил, которые помогут избежать различного рода инцидентов. Во-первых, купаться следует только в специально оборудованных местах. Во-вторых, к купели нужно подходить в нескользкой обуви. В-третьих, перед купанием строго запрещено употреблять алкоголь. После погружения в ледяную воду обязательно нужно пройти в пункты обогрева, которые будут оборудованы возле каждой иордани.

Валентина Мусевич

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