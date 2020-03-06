Композиции с уникальным характером

Совсем скоро наступит праздник весны, любви и красоты – 8 Марта. В этот день все мужчины дарят прекрасному полу подарки, цветы и внимание.

Об оригинальных цветочных композициях читателям газеты «Рудный Алтай» рассказала один из флористов Усть-Каменогорска, Анна Алексеева. Она подчеркнула, что при создании букета акцент ставится на индивидуальный подход.

– Какие цветы традиционно популярны на 8 Марта?

– Однозначно, тюльпаны. Это символ весны, воплощения нежных чувств. Они простые и изысканные одновременно. Наряду с классикой заказывают цветы неординарных оттенков – фиолетовые, синие, черные. Все зависит от вкуса. Также актуальны белые каллы как олицетворение благородства. Они великолепно сочетаются с аспарагусом (декоративная зелень). Ну и конечно, розы, лилии, хризантемы.

– Какие цветы лучше дарить родственникам – маме, бабушке, сестре, дочери?

– Старшему поколению целесообразнее дарить комнатные цветы. Очень популярны на весенние праздники женское и мужское счастье, каланхоэ, горшечные тюльпаны, хризантемы, герберы. Приятным сюрпризом станет цветочная композиция, подобранная по гороскопу. Если получатель букета маленькая девочка, то нужно учитывать, чтобы не было пыльцы и ярко выраженного аромата. Подойдут анютины глазки, гвоздики, гипсофила. Можно собрать композицию таким образом: к кустовой розе добавить гипсофилу. Получится милый букет для маленькой принцессы.

– Как удивить любимых жен?

– Нужно отталкиваться от предпочтений второй половинки. Если с этим возникают трудности, то можно попытаться самому аккуратно узнать нужную информацию, а лучше проконсультироваться у профессионального флориста. Чтобы подобрать букет, который произведет впечатление, флорист узнает, каким характером и темпераментом обладает получатель. Если это спокойная дама, то собираем композицию ближе к классической – цветы пастельных тонов, без вкрапления ярких элементов. Изюминку такому букету придаст декоративная зелень. Если характер отличается эмоциональностью и готовностью к переменам, то можно поэкспериментировать. Например, подобрать нестандартную упаковку или сделать цветочную композицию в виде шкатулки, чемоданчика, фужера, или собрать односторонний букет с использованием декоративного растения монстеры. Монстера подчеркивает красоту роз, лилий, хризантем.

– Чем порадовать девушку в период романтических отношений?

– Это время экспериментов, когда молодой человек хочет поближе узнать свою избранницу. Отмечу, что в этот период нужно чаще дарить цветы, абсолютно разные, чтобы узнать предпочтения девушки. Здесь можно сочетать синюю голландскую розу с герберами, это будет шикарный объемный букет. Можно попробовать такой вариант: в небольшой классический букет орхидей вставить суккуленты. Сейчас этот формат в моде.

– Какие букеты подойдут для неординарных личностей?

– Для творческих личностей подойдет пассифлора, или, как называют эти цветы, страстоцвет. Нестандартно смотрится сочетание таких цветов, как калла, хризантема с листьями папоротника и аспарагусом или гвоздики и розы. Необычно подарить весной летние цветы – ромашки. Можно изготовить букет в виде какого-нибудь животного – зайца, ежика, цыпленка, совенка и т. д. Или сделать композицию цветов в тыкве, украсив диким виноградом, кожурой цитрусовых или ягодами. Кстати, отличным презентом будут лимонные или апельсиновые деревья. Оригинальным подарком и одновременно украшением интерьера станет своеобразный террариум с тем цветком, который нравится получателю. В общем, вариантов очень много, ограничить вас может только фантазия. Но скажу, что самый важный подарок для ваших близких – это внимание.

Татьяна Кравченко