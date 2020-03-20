Компетенции для новой экономики

В Восточном Казахстане молодые люди успешно осваивают специальности в сфере предпринимательства.

В своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 Президент РК Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на системе государственной финансовой поддержки МСБ, отметив, что нужно эту отрасль отечественной экономики «перезагрузить», отдавая приоритет новым проектам.

В связи с этим он поручил Правительству в рамках новой «Дорожной карты бизнеса» выделить на эти цели дополнительно 250 млрд тенге в следующие три года.

Президент Казахстана неоднократно в своих выступлениях обращает внимание на совершенствование бизнес-навыков и компетенций. При этом он подчеркивает, что технологические изменения и внедряемые инновации заставляют учиться новым навыкам на протяжении всей жизни. По словам Главы государства, на рынок труда Казахстана до 2025 года выйдет порядка двух миллионов молодых людей. Растет спрос на среднюю и высококвалифицированную рабочую силу, будет снижаться количество рабочих мест с низкой квалификацией.

Уже начата работа по модернизации систем высшего и профтехобразования с целью приведения их в соответствие с требованиями работодателей и мировыми тенденциями. В ближайшие три года в Казахстане будут укреплены 180 передовых колледжей и 20 вузов. Будут комплексно обновлены образовательные программы и обеспечена подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда специальностям.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что действующие сегодня образовательные программы должны учитывать потребности экономики будущего. Многие крупные компании уже занимаются подготовкой и переподготовкой специалистов для своих отраслей. Вместе с тем четвертая промышленная революция усиливает требования к знаниям и компетенциям работников.

Поэтому Президент поручил Правительству разработать план обучения 10 тысяч специалистов для ключевых отраслей до 2025 года, необходимых для развития Индустрии 4.0. При этом каждый аким области должен иметь Карту создания рабочих мест в регионе до 2025 года. Необходимо также расширить стимулы работодателям по обучению работников новым знаниям и навыкам.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ БИЗНЕСА

По поручению Главы государства, в целях адаптации к рыночным условиям социально уязвимых категорий населения НПП «Атамекен» обучит не менее 100 тысяч человек основам предпринимательства с последующим созданием ими собственного дела.

Правительство примет меры по развитию на базе наших вузов и бизнес-школ современных практических навыков предпринимательства.

Между тем в Палате предпринимателей ВКО завершили обучение участники проекта «Бизнес-Советник».

Так, 33 начинающих и действующих предпринимателя получили сертификаты, которые позволят им претендовать со своими проектами на грантовое финансирование в размере до пяти миллионов тенге по программе «Дорожная карта бизнеса — 2025». Средства выдаются на оборудование, механизмы, мебель, преимущественно проектам с инновационной составляющей. По сообщению пресс-службы ПП ВКО, проект «Бизнес-Советник» обновился и стал отличаться индивидуальным подходом к каждому обучающемуся.

Как рассказал бизнес-тренер ПП ВКО Талгат Касенов, в текущем году программа претерпела изменения. Если ранее курс «Бизнес-Советник» длился два дня, то сейчас срок обучения продлен до 10 дней. Главный эффект этого изменения заключается в клиентоориентированном подходе. Теперь учащиеся больше времени проводят в индивидуальной работе с тренером и более предметно подходят к своим проектам.

– Хочу привести в пример случай, который характеризует внесенные изменения как сугубо положительные, – сообщил Талгат Касенов. – В первом потоке у нас обучалась действующая предпринимательница, которая владеет косметическим салоном. Когда мы просчитывали ее текущую финансовую модель, обнаружилось, что она должна получать прибыль где-то около миллиона тенге в месяц, однако она не видит этих денег.

По словам бизнес-тренера, этот факт ее очень озадачил. Конечно же, где-то в ее деятельности есть просчеты, нужно искать, куда уходят деньги. Поэтому было решено дальше отрабатывать все возможности и еще раз пересмотреть расходы.

– Это случай из сферы бизнес-диагностики, – пояснил наставник, – То есть когда с помощью определенных приемов и инструментов выявляются скрытые проблемы бизнеса. Ведь сами предприниматели зачастую не ощущают своих «болевых точек». Но когда они их находят, то уже точно знают, куда двигаться дальше, и приобретают новый взгляд на перспективы в своем бизнесе.

ВСЕ НОВОЕ – В ДЕЛО

Талгат Касенов также рассказал о предпринимателе, который пришел с новым проектом, но в ходе обучения понял, что не хочет его реализовывать, поскольку он больше похож на аферу. Мужчина сделал вывод, что лучшим вариантом станут вложения в существующий семейный бизнес.

– Все эти трансформации произошли у нас на курсах по истечении 3-4 дней, – заключил тренер. – А раньше просто не было времени на это – что ты там успеешь за два дня? Надо же с людьми как следует поработать, чтобы у них это все отложилось.

Одна из выпускниц курса «Бизнес-Советник», индивидуальный предприниматель Анна Удовиченко занимается организацией мероприятий и праздников. На занятия в РПП она пришла, чтобы получить новые знания и навыки, которые помогут ей грамотно выстраивать свой молодой бизнес.

– Бизнес-школа мне очень понравилась, – поделилась впечатлениями предпринимательница. – Что-то я знала, что-то услышала впервые, и эта информация была очень полезна. Кое-что освежилось в памяти, конечно, буду применять полученные знания в своем бизнесе.

Помимо сертификата об окончании обучения всем выпускникам курса вручили раздаточный материал, в котором сконцентрированы самые необходимые сведения о ведении предпринимательства в Казахстане и государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса.

– Получили подарок, – прокомментировала свое приобретение Анна Удовиченко. – Это еще раз нам напоминание, как правильно себя вести со своими клиентами, подчиненными.

Теперь бизнесвумен намерена получить государственный грант по «Дорожной карте бизнеса — 2025» на приобретение техники и оборудования, необходимых для проведения мероприятий.

По ее словам, она улучшит свой бизнес, потому что сейчас клиенты хотят все новое, качественное, да и конкурентов много. Поэтому она решила пойти на грант.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ

Стоит отметить, что руководство страны уделяет особое внимание важности развития микро- и малого бизнеса, эффективного использования безналогового режима для этой категории предпринимателей. При этом говорится о необходимости организовать широкое обучение начинающих предпринимателей с целью расширения масштаба малого бизнеса в стране и переориентации высшего и профессионального образования на потребности рынка.

В Казахстане действует программа «Жас маман», которая предусматривает подготовку специалистов по 100 наиболее востребованным индустриальным и сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений. Стимулирование молодежного предпринимательства включает увеличение количества грантов по «Дорожной карте бизнеса — 2020» в два раза. Налажено обучение молодых людей бизнесу в каждом регионе. Также действует программа «Жас кәсіпкер», охватывающая до ста тысяч представителей работающей молодежи и самозанятых.

Ерик Абитов