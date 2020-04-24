Коммунальный бонус

Почти 158 тысяч восточноказахстанцев могут получить компенсацию за оплату коммунальных услуг за два месяца.

О том, кому положена компенсация в размере 15 тысяч тенге в рамках Президентского пакета мер по поддержке граждан и как для этого необходимо оформить заявку, рассказал руководитель Управления энергетики и ЖКХ ВКО Даулет Батырбаев.

Напомним, в соответствии с поручением Президента

Республики Казахстан

Касым-Жомарта Токаева по выработке системных мер по снижению размера оплаты населением коммунальных услуг на период действия карантина и чрезвычайного положения Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг. Утверждены Правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг на период ЧП от 18 апреля 2020 года за номером 212.

– Оплата коммунальных услуг будет произведена за апрель и май по 15 тысяч тенге определенным категориям граждан, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг, – подчеркнул Даулет Батырбаев. – Это станет хорошим подспорьем для представителей социально уязвимых слоев населения.

– Какие категории граждан претендуют на получение этой финансовой помощи?

– Таких категорий семь. Это инвалиды первой, второй и третьей групп. Семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями. Многодетные семьи. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также лица, приравненные к ним. Семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка. Пенсионеры с минимальной пенсией и менее. Граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

– При этом одинокие и одиноко проживающие пенсионеры – это разные категории?

– Да, хотелось бы сразу пояснить, что на помощь в этом случае могут рассчитывать те представители старшего поколения, у которых нет детей. Если дети или другие близкие родственники имеются, даже если они проживают далеко, к сожалению, будет получен отказ.

– За какие виды коммунальных услуг планируется возмещение?

– В соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» оплата будет производиться по следующим коммунальным услугам: водоснабжение и канализация, газоснабжение (если имеется), электроснабжение, теплоснабжение, вывоз мусора и обслуживание лифтового хозяйства.

– Каким образом можно подать заявку и как будет производиться выплата компенсации?

– Для возмещения затрат потребителю необходимо подать заявку в местный исполнительный орган через call-центры отделов ЖКХ городов и районов. Позвонив в центр, необходимо сообщить свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН), лицевые (абонентские) счета и назвать социальный статус.

Так, в областном Управлении энергетики и ЖКХ работает единый call-центр по номеру 8 (7232) 701-238. Позвонив сюда, нужно сделать выбор автоматического голосового меню. Например, для выбора русского языка нажать цифру 1; для выбора города Усть-Каменогорска – нажать 1 и так далее. Пока не переадресуют в нужный населенный пункт, если это сельчанин.

К слову, только за полдня 21 апреля поступило свыше 400 звонков! В работе call-центра задействовано пять операторов. По договоренности с компанией «Казахтелеком» сеть расширят, чтобы по максимуму охватить население региона. Работа центров городов и районов в полном объеме начнётся с 24 апреля текущего года.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг срок оплаты по начислениям за апрель наступает в мае, за май – в июне. Поэтому просим своевременно подавать заявки, но без ажиотажа, сохраняя спокойствие и оставаясь дома.

– Что будет, если человек не сможет дозвониться или вовремя подать соответствующую заявку?

– Во всех городах и районах действуют специальные штабы, в состав которых вошли сотрудники отделов занятости, ЖКХ городов и районов, Водоканала и других коммунальных предприятий. Составлены списки потенциальных претендентов на эти выплаты. Прорабатывается вопрос об их автоматическом включении. Однако рекомендуется все-таки заявить о себе, потому что эта услуга будет осуществляться, согласно правилам, по заявке.

– Когда услугополучатели заметят изменения в квитках за оказанные коммунальные услуги?

– Граждане увидят их после 15 мая, когда будет сделан соответствующий перерасчет с учётом начисления 15 тысяч тенге. Речь идет о начислении в апреле, а за май – в июне. Март и предыдущие месяцы не будут включены.

– Куда будут перечисляться 15 тысяч тенге, и возможно ли получение денег на карточку для самостоятельной оплаты комуслуг?

– Эти средства не будут выдаваться гражданам, их направят на лицевые счета в коммунальные предприятия. Для этого и требуется при подаче заявки в центр назвать номера своих лицевых счетов в коммунальных предприятиях, статус и ИИН.

– Оплатят ли многодетной семье Интернет, а также мобильную или фиксированную связь?

– В соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях»

коммунальными услугами являются водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, вывоз мусора и обслуживание лифтов. Соответственно, оплата за Интернет и другие виды связи не будет произведена.

– Если гражданин с ограниченными возможностями здоровья не имеет лицевых счетов (например, договор составлен на жену или отца), может ли он подать заявку, указав лицевые счета, составленные по договору на этих родственников?

– В соответствии с правилами, потребитель – это физическое лицо, получающее коммунальные услуги на основе договора. В этой связи для зачисления 15 тысяч тенге будут подтверждаться социальный статус гражданина и наличие договора с поставщиками услуг именно на его имя. Этот вопрос также уточняется и прорабатывается на высшем уровне.

– Возможно ли погасить задолженность этими

15 тысячами тенге?

– Средства будут направляться только на оплату начисления за апрель и май. Оплата просроченной задолженности за предыдущий месяц невозможна.

– Если начисления за все коммунальные услуги составляют менее 15 тысяч тенге, что будет с остатком?

– В случае если квитанция об оплате коммунальных услуг содержит меньше этой суммы, поставщик – коммунальное предприятие производит перерасчет оплаты путём зачёта платежа на следующий отчётный период и извещает потребителя о зачёте платежа.

– Допустим, потребитель оплатил коммунальные услуги на два месяца вперёд. В таком случае государство также оплатит за него положенные 15 тысяч?

– После подтверждения данных государство в любом случае начислит эти средства. В случае оплаты потребителем коммунальных услуг поставщик производит перерасчёт оплаты и зачтёт платёж на следующий отчётный период, известив потребителя о зачёте платежа.

– Может ли государство оплатить, скажем, только за электроэнергию 15 тысяч, а остальные начисления многодетная семья потом оплатит сама?

– В соответствии с правилами, перечисление средств осуществляется местным исполнительным органом пропорционально количеству подлежащих возмещению коммунальных услуг. То есть платежи будут перечисляться на лицевые счета всех коммунальных служб.

Ева Ким

Жанна Кушерова