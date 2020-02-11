Коммунальные службы: опять двойка

Несмотря на то, что на календаре февраль, в регионе установилась плюсовая температура, началось активное таяние снега.

По информации ДЧС ВКО, в настоящее время гидрологическая ситуация стабильная. Уровень воды в реках – ниже критического.

Однако и в этом году коммунальные службы городов и районов вновь провалили зимний экзамен. Тонны не вывезенного вовремя снега начали активно таять, превратив передвижение по населенным пунктам в сложный квест.

Вследствие аномального потепления автовладельцы, преодолевая лужи, вынуждены проходить экстремальный дрифт, а пешеходы – пробираться через дороги по щиколотку, а то и по колено в воде.

Ситуация осложняется тем, что из-за резкого понижения температуры воздуха, наступление которого прогнозируют синоптики в ближайшие дни, талые воды превратятся в лед.

По данным ВК филиала «Казгидромет», ночью 11 февраля в регионе ожидаются морозы до минус 10-15°С, местами до минус 18°С.

Согласно информации пресс-службы департамента, в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находятся 108 населенных пунктов в трех городах и 15 районах области. Это 14 732 жилых дома, в которых проживают 44 984 человека.

В настоящее время установлено, что с учетом проведенных противопаводковых мероприятий снята угроза в 26 населенных пунктах, минимизирована – в 52-х.

Аида Жумекенова