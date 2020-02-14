Когда высмеиваются проблемы столетней давности, по сей день сохранившие свою актуальность и для современного общества, многим не до смеха. Именно такую постановку представили на суд восточноказахстанского зрителя актеры областного драмтеатра.

Спектакль «Әңгімелер» по мотивам рассказов русского писателя А. П. Чехова, талантливо исполненный актерами казахской труппы Восточно-Казахстанского областного драматического театра, – это инсценировка приглашенного режиссера-постановщика, «Мәдениет қайраткері» РК Баатырбека Шамбетова.

Особенностью драматургии Антона Чехова является переплетение социальных вопросов, верховенства власти, защиты прав человека, разделения материальных и духовных ценностей. Известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский утверждает: «Ставить Чехова – это все равно, что залезать на Эверест, для режиссера». Но Баатырбека Шамбетова мнение коллеги не остановило,

он смело представляет свои постановки по произведениям русского классика на сценах театров Казахстана.

– В этом спектакле мы объединили рассказы «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хористка», «Дорогая собака», «Жена», «Хамелеон» и «Переполох», – отметил Баатырбек Шамбетов. – Примечательно, что проблемы, описываемые в этих произведениях, актуальны и в наше время. Характерной особенностью драматургии Чехова является талантливая актёрская игра, которая тонко передает всю глубину внутренних переживаний персонажей, когда внешне ничего не происходит. Так задумано автором. И я уверен, что нам это удалось.

Спектакль «Әңгімелер» – комедия без юмора, как называет её сам режиссер, – длится почти два часа. Яркая игра актёров погружает зрителей в захватывающую историю о выборе между материальными и духовными ценностями, о горькой правде жизни, в которой есть место подхалимству, зависти, ревности и хитрости.

Постановку смотрели на одном дыхании, что свидетельствует о бесспорном успехе. В завершении действа зал разразился громкими аплодисментами и еще долго не отпускал актёров со сцены.

Валентина Мусевич

Дмитрий Франчук