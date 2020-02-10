Командиры полевой кухни

Лучшие команды военнослужащих региона примут участие в международном конкурсе войсковых поваров и пекарей «Полевая кухня».

Отборочные соревнования среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, прошли в воинских частях Регионального командования «Восток».

Всего в отборе участвовали 15 команд. Согласно положению, конкурс «Полевая кухня» включает два этапа. На первом проводятся соревнования по огневой подготовке. На втором участники соревнуются в мастерстве приготовления блюд и хлебобулочных изделий.

Для личного ознакомления с каждым участником начальник продовольственной службы Сухопутных войск ВС РК подполковник Аскар Нурмуханбетов, который также является главным тренером сборной Вооружённых сил, присутствовал на втором этапе отборочных соревнований в масштабе регио-

нальных командований и Десантно-штурмовых войск.

– Свыше 400 военных поваров частей и соединений Сухопутных войск принимали участие в первом этапе отборочных соревнований, – отметил главный тренер. – По итогам второго этапа из Регионального командования «Восток» семеро кулинаров, показавших лучшие результаты, вошли в сборную команду. Учебно-методические сборы для совершенствования их профессиональных навыков пройдут в Алматы.

По результатам состязаний жюри признало победителями команды войсковых частей 32388 Семейского и 27943 Усть-Каменогорского гарнизонов.

Заместитель командующего войсками Регионального командования «Восток» полковник Куаныш Байтемиров поблагодарил представителей всех воинских частей за активное участие и желание развиваться в своей профессиональной сфере.

Главным отличием конкурса «Полевая кухня» является то, что военнослужащие, ранее принимавшие участие в армейских международных играх, не допускаются к участию в нынешнем году. Состав сборной команды ежегодно обновляется, что также служит стимулом для участников.

В этом году международный конкурс поваров и пекарей пройдёт на подмосковном полигоне «Алабино».

Елена Пашке