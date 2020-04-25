Колыбель и золото тюрков

В рамках программы «Рухани жаңғыру» с 2018 года в ВКГТУ им. Д. Серикбаева реализуется масштабный творческий проект «Алтай – колыбель тюркского мира».

Как считают в университете, он воплотил в себе креативные практики научного сообщества одного из ведущих региональных вузов Казахстана. О том, какими идеями могли бы наполниться основные направления проекта и какие научные разработки могли бы быть внедрены в столь сложный идеологический проект духовной модернизации казахстанского общества, рассказала руководитель музея «Алтын Алтай» Анар Смагулова. Она считает, что самые нетривиальные решения всегда характеризуются неожиданными идеями.

– Содержание проекта связано со стратегией ВКГТУ им. Д. Серикбаева, – поясняет руководитель музея. – Оно направлено на модернизацию исторического сознания, формирование комплекса знаний об Алтае, ставшем основой дальнейшего технологического развития кочевой цивилизации тюркского мира.

ГЕОРАДАРНЫЕ СЪЁМКИ

Ученые университета умело сочетают традиции геологической школы ВКГТУ с современными IT-инновациями. Такой подход успешно реализован в направлении «Изучение, документирование археологических артефактов» в ходе георадарных съемок древних курганов Восточного Казахстана в тесном сотрудничестве с видными учеными-археологами Зейноллой Самашевым и Абдешем Толеубаевым.

В 2018 году на археологическом объекте «Елеке сазы» в Тарбагатайском районе ученые университета провели профильные геофизические исследования методом георадарного зондирования, то есть сканирования почвы, по договору с РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел» Министерства культуры и спорта РК под руководством археолога, доктора исторических наук Абдеша Толеубаева.

– Георадарные исследования проводились посредством георадара «ОКО-2» на месте полевых работ, на территории урочища «Елеке Сазы», – рассказывает Анар Смагулова. – Для исследования отобрали четыре кургана, по которым были выбраны маршруты (треки) и пройдены участки с георадарным зондированием.

Осенью 2018 года проведены георадарные исследования в пределах ритуальной площадки урочища Акбаур. В северной и северо-восточной ее части выявлены два инородных объекта. По полученным параметрам построена их трехмерная модель локализации, дающая представление об их расположении в пространстве. По результатам геофизических данных в 2019 году проведены археологические раскопки.

– Роль ВКГТУ им. Д. Серикбаева в сотрудничестве с археологами заключается в цифровизации современной казахстанской археологии в целях расширения базы научных данных о палеокультуре древних обществ и дальнейшего переосмысления их в контексте локальной и глобальной истории, – отмечает Анар Смагулова.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АРТЕФАКТОВ

Следующее направление, реализованное в рамках проекта «Реконструкция сакральных мест, артефактов для сохранения культурного наследия», включает в себя еще одну, не менее важную культурную миссию для Восточно-Казахстанского региона и страны в целом. В рамках проекта «Создание цифровых копий, исторических и археологических артефактов музеев ВКО» создано единое цифровое хранилище уникальных данных: редких книг, древних рукописей, старинных карт, фотографий и археологических артефактов в различных форматах.

В течение двух лет проводилась оцифровка музейных экспонатов как в двухмерном, так и в трёхмерном пространстве. На сегодняшний день 3D-моделирование является одной из наиболее актуальных технологий для создания объемных цифровых копий артефактов музеев. Оцифрованные коллекции теперь доступны в виртуальном музейном пространстве. Создано более 220 3D-моделей, оцифровано более трех тысяч архео-

логических артефактов, фотодокументов и нумизматики.

Кроме того, оцифровано около 700 редких книг, более 3600 газет и журналов. Музеи, библиотеки и архивы служат хранилищем колоссального накопленного человечеством культурного наследия, без которого нет и будущего. Задача ученых университета – сохранить их для будущих поколений.

МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

Музей «Алтын Алтай» позиционируется как социокультурный проект по сохранению культурного наследия. Его создание инициировано ректором университета Жасуланом Шаймардановым в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру». Это направление деятельности вуза с 2017 года вписалось в областную отраслевую подпрограмму «Туған жер».

Результаты внедрения проекта основаны на осмыслении государственных программных документов – статей Первого Президента РК – Елбасы

Нурсултана Назарбаева: «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи».

В ходе постановки цели и задач проекта «Музей «Алтын Алтай» организаторы процесса взяли за основу методологию социальной модернизации нового идеологического проекта, озвученного

Н. А. Назарбаевым в апреле 2017 года. Первым условием модернизации нового типа обозначено: «…сохранение своей культуры, собственного национального кода».

Нурсултан Абишевич подчеркнул, что это есть «платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа». Это повлияло на начало первого этапа проекта, когда проводилась серьезная работа по созданию методологии музейного проекта, в это время возникали сложные вопросы по осмыслению материального и нематериального историко-культурного наследия казахстанского Алтая.

Ответ был найден в стенах университета, где за долгие годы академической практики профессорско-преподавательский состав кафедры геологии собрал уникальную минералогическую коллекцию, представляющую многообразие ископаемых ресурсов Алтая. Концепция первого зала музея посвящена геологии и палеонтологии казахстанского Алтая, в основе ее – история становления разнообразия форм жизни на земле и природы полезных ископаемых, как предпосылки формирования культуры древних металлургов.

МЕТАЛЛУРГИ АЛТАЯ

Историческое повествование переходит из первого зала во второй, который содержит в себе образы и описание тысячелетних практик освоения человеком минеральных ресурсов с эпохи бронзы. Богатый археологический материал, ежегодно пополняющий базу научных источников, свидетельствует не только о локализации древнего очага металлургии на Алтае, но и практике обмена продуктами металлургии с сопредельными обществами.

Экспонаты и макеты древних выработок раскрывают этапы распространения влияния металлов не только на хозяйственную деятельность человека, но и на производство оружия и атрибутов социального статуса. Культура древних металлургов Алтая является важным историческим примером культуры потребления человека, бережного взаимодействия с экосистемой и рациональной организации труда.

Обновленное содержание программы модернизации общества стало идейным фундаментом для расширения исторического контента музея

в пользу нематериального культурного наследия древних обществ Алтая. Базовым принципом в разработке исторической концепции третьего зала стало продолжение повествования о сумме знаний человека об экосистеме и механизмах взаимодействия с природными стихиями.

В экспозиционной структуре зала «Древние культы и знания Алтая» собраны символы и образы астрономических представлений и древней мифологии, раскрыта природа и сущность шаманских целительских практик с момента изобретения человеком методов реликтовой магии, а также базовые ниши формирования духовных ценностей и производства символов.

Представленные аспекты знаний, культов и мифологии древнего Алтая нацелены на визуализацию информационного капитала знаний и системы верований обществ эпохи бронзы и раннего железа в естественной среде на основе освоения местных ресурсов.

Одним из стратегических направлений в проекте «Музей «Алтын Алтай»» является налаживание академических связей для развития публичной площадки музея. Это необходимо для популяризации знаний и воспитания молодого поколения казахстанцев в рамках музейных практик.

В мае прошлого года совместно с Региональным центром «Шығыс» Управления образования ВКО на базе ВКГТУ им. Д. Серикбаева проведен областной фестиваль школьных музеев, приуроченный к Международному дню музеев, в рамках программы «Рухани жаңғыру». Участниками мероприятия стали руководители школьных музеев, педагоги, учащиеся из районов и городов ВКО.

Главная цель фестиваля состояла в выявлении и распространении лучшего опыта работы школьных музеев по формированию у учащихся патриотизма и чувства гордости за историческое наследие и современные достижения страны, знания истории родного края. Фестиваль начался с выставки передвижных экспозиций «Мой край родной», проведены конкурсные туры. В завершение победителей наградили дипломами и призами по номинациям, всем участникам фестиваля вручили сертификаты участников.

Идея проекта «Алтай – колыбель тюркского мира» и вся творческая работа, которая развернулась вокруг него, обладает не только интеллектуальным содержанием, развитием коммуникаций, новым подходом к археологическим исследованиям, цифровизации артефактов и редких изданий, построению публичного пространства музея «Алтын Алтай», но и модернизационным потенциалом.

– Трендовые направления программы «Рухани жаңғыру» не просто призваны развивать современную культурную среду в стране, но и знакомить общество с пластами древних и средневековых культур, которые являются для нас наследием, – считает Анар Смагулова. – Через связь с современным обществом на языке цифровой цивилизации ученые вуза хотели показать, насколько древнему человеку было подвластно стремление совершенствовать свою жизнь, технологии, пространство. До нас существовали эпохи изобретений и конструирования новой реальности руками человека. Таков, пожалуй, на сегодняшний день главный замысел духовной модернизации общества «Рухани жаңғыру».

Ерик Абитов