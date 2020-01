Когда поёт душа

Она говорит на четырех языках, любит играть в волейбол, печь кексы и рисовать Человека-паука. А полгода назад ее жизнь круто изменилась…

Алтынай Шаймардановой 24 года. Сейчас на каждом концерте шемонаихинского Дома культуры зрители могут увидеть эту девушку на сцене и насладиться ее пением. Однако мало кто знает, что еще совсем недавно она преподавала в школе.

В ПАМЯТИ НАВСЕГДА

Родилась Алтынай в Тарбагатайском районе, в 2000 году семья переехала в Шемонаиху. Здесь девушка окончила школу № 3 имени Ю. Гагарина и однозначно решила поступать на специальность «Иностранные языки».

– Мне всегда нравилось узнавать что-то новое о другой национальной культуре, о жизни другого народа, – рассказывает Алтынай. – Изу-

чая язык, ты имеешь возможность окунуться в эту атмосферу, узнать как можно больше о жизни людей, которые говорят на нем с рождения.

В университете Алтынай углубила свои познания в английском и начала изучать испанский. Почему именно испанский? Всё просто – говорит, что испанцы близки ей по темпераменту, они веселые и энергичные.

Самым ярким событием за время учебы в университете была, конечно, работа волонтером на международной выставке EXPO-2017. Целый месяц девушка и ее друзья ежедневно работали с иностранными туристами из Индии, Малайзии, Таиланда, Африки и других англоязычных стран.

– Это был уникальный опыт! – делится моя собеседница. – Именно там я преодолела барьер в общении; раньше мне казалось, что я что-то говорю или произношу не так, как нужно. И лишь во время практики я раскрепостилась и поняла, что времени «заморачиваться» совершенно нет – нужно работать, нужно разговаривать. И всё само собой наладилось.

В обязанности волонтера входило помогать туристам ориентироваться на выставке. Там были десятки огромных павильонов, тысячи людей – заблудиться или потеряться легче простого, и волонтеры помогали избежать этих неприятностей. Кроме того, спустя пару недель от начала работы именно Алтынай в числе лучших назначили на должность team-лидера, то есть она уже отвечала за десять других волонтеров. Вероятно, руководство увидело в девушке ответственного и грамотного человека.

– Самым ярким впечатлением от EXPO-2017 для меня стал концерт зарубежных исполнителей. Там выступили такие мировые звезды, как Джон Ньюмен и Эйкон. Это было очень зрелищно, эмоции меня просто переполняли! Живой звук и яркое шоу – это, конечно, нечто.

В апреле 2019 года Алтынай достойно представила Шемонаихинский район на областной олимпиаде по трехъязычию и заняла третье место.

«Я ЛЮБЛЮ СЦЕНУ»

Во время учебы в университете Алтынай проходила практику в шемонаихинской школе № 5, туда ее и пригласили работать. В сентябре 2018 года девушка начала учебный год уже в роли учителя. Однако спустя какое-то время поняла, что это не совсем то, чем бы ей хотелось заниматься.

В апреле 2019 года в школе № 5 должен был состояться творческий отчет, и, конечно, коллектив педагогов и учеников этой школы был озадачен – что же показать зрителям. Коллеги по работе, составляя программу номеров, знали, что Алтынай иногда поет, и поставили ее перед фактом: «С тебя песня!»

Деваться было некуда. Девушка остановила свой выбор на песне Кристины Агилеры Something’s Got a Hold On Me и в скором времени отправилась на запись этой песни в районный Дом культуры. Звукооператор РДК Дмитрий Буранов, услышав, как поет учительница, позвал послушать и директора Дома культуры Каракат Атаханову, которая, приметив талантливую девушку, очень скоро пригласила ее на работу.

– Тогда началось наше сотрудничество, – рассказывает Алтынай. – Коллектив Дома культуры брал меня с собой выступать на концерт в Семее и на другие важные мероприятия.

В августе прошлого года Алтынай Шаймарданова официально устроилась работать артистом в районный Дом культуры. Полгода совмещала творчество с работой учителя, но в декабре сделала окончательный выбор – любовь к сцене победила сомнения.

В ближайшем будущем талантливая исполнительница настроена получить образование, связанное со своей новой профессией, – уверена, что нужно развиваться и работать над собой.

– Быть артистом – это, конечно, в первую очередь выступления на сцене, – говорит Алтынай. – Я пою сольно, а также в составе вокальной группы «Мерей». Первое время мне было довольно сложно перебороть страх сцены. Но с каждым выступлением он уходит, и я уже не боюсь. Очень важно для любого артиста одобрение зрителя, поэтому любое теплое и благодарное слово после концерта от тех, кто был в зале, дорого для нас! Значит, справились с задачей – зрителю было интересно и приятно смотреть и слушать наше выступление. Пою не только на русском и казахском языках, но и на английском тоже. А в будущем, вполне возможно, выйду на сцену и с испанской песней.

Работа в Доме культуры кипит. Коллектив готовит тематические вечера и концерты для своих земляков и гостей района.

– Обычно человек думает, как заработать денег, – делится Алтынай, – а здесь у меня, можно сказать, хобби, за которое еще и платят зарплату. В Доме культуры просто не замечаешь, как пролетает день. Коллектив принял меня очень тепло, я благодарна за это. Спасибо большое Каракат Бакытбековне, что заметила меня!

За свою недолгую певческую карьеру Алтынай успела поучаствовать в крупном международном конкурсе City Star, который проходил в Усть-Каменогорске. Она завоевала Гран-при в номинации «Эстрадное пение» в своей возрастной категории.

ВОЛЕЙБОЛ

И MARVEL

Сфера интересов Алтынай не ограничена изучением языков и музыкой. Например, она увлекается кинокомиксами MARVEL. Да-да! Любит Человека-паука, Железного Человека, не задумываясь расскажет всю историю Дэдпула.

– Впервые посмотрела фильм про Железного Человека в 2008 году, тогда еще не было такого ажиотажа вокруг MARVEL, – с улыбкой рассказывает Алтынай, – и с тех пор увлеклась этими героями. Дома у меня есть стена, где я развешиваю свои рисунки с супергероями. Люблю рисовать и после окончания школы искусств не забросила это дело. Люблю живопись, графику.

Еще Алтынай входит в шемонаихинскую сборную по волейболу «Гагарина ЗОЖ». Говорит, что любит командные виды спорта, раньше занималась футболом и баскетболом, но именно волейбол – это то, что ей нравится больше всего.

Кроме спорта и рисования, девушка увлекается и кулинарией. Ищет новые рецепты в интернете и потом готовит по ним для своих родных.

– За что любишь работу артиста?

– Эмоции, которые испытываешь на сцене во время выступления, невозможно описать словами.

– Есть ли у тебя кумиры среди мировых знаменитостей?

– Я очень люблю Луи Армстронга и Фрэнка Синатру. С детства слушаю в основном зарубежную музыку. Музыка со мной всегда. Но в школе я почему-то никогда не выступала на сцене. Сейчас, когда мои школьные друзья узнают, что я пою, удивляются: «Почему мы этого не знали?!»

– Как отнеслись родители к тому, что ты решила сменить профессию учителя на работу артиста?

– Они поддержали меня. Несмотря на то, что папа – шахтер, а мама работает в налоговой системе, они очень творческие люди. Любят петь, и оба, кстати, хорошо рисуют. Именно папа в свое время отправил меня учиться в Школу искусств на отделение изо. Они поддержали мое стремление найти свое место в сфере творчества и искусства. Осуждения не было, только – поддержка.

Наталья Малюкевич

Из личного архива Алтынай Шаймардановой

Шемонаихинский район