Когда поёт душа домбры

Житель областного центра Бакыт Кеншиликулы изготавливает около 30 видов музыкальных инструментов.

Родился мастер в 1966 году в Баян-Улгийском аймаке Монгольской Народной Республики. Обучился в строительно-технологическом институте Брянска по специальности «Технолог по дереву». Затем окончил факультет художественной графики Монгольского государственного университета в Улан-Баторе.

ОТ ИНТЕРЕСА ДО МАСТЕРСТВА

С 1995 года Бакыт Кеншиликулы проживает в Усть-Каменогорске. С этого же времени он начал заниматься изготовлением музыкальных инструментов. С тех пор, не покладая рук, совершенствует свое мастерство. Он известен как искусный мастер не только в Восточном Казахстане, но и на республиканском уровне. Его творения активно используют преподаватели и студенты музыкальных учебных заведений и музыканты оркестров из разных регионов страны. Это, безусловно, результат кропотливого труда.

– Начинал с сувениров из дерева, потом стал изготавливать домбры, – вспоминает Бакыт Кеншиликулы. – Поначалу только из интереса. Потом увлекся. По сути, это уникальный инструмент. На домбре можно исполнять даже мировую классику, произведения профессиональных зарубежных музыкантов. Вместе тем она способна искусно передать исконно казахские мотивы. Интересно, что инструмент, изготовленный для исполнителя кюев, музыканта оркестра, поэта-импровизатора будет звучать по-разному.

По словам Бакыта, он по сей день занимается изучением домбры и при этом до сих пор не раскрыл все ее тайны. Это и вдохновляет мастера. Такое количество секретов не удивляет, ведь история домбры имеет продолжительность в несколько тысяч лет.

Также важно изучение древних казахских орнаментов. У каждого из них есть свой смысл, и рисовать их на каком-либо изделии без знания дела нельзя.

Наставника, который мог бы чему-то научить и дать совет, у мастера никогда не было. Всему он научился самостоятельно, методом проб и ошибок. Возможно, в этом ему помог природный дар. Бакыт Кеншиликулы обладает музыкальным слухом и хорошей памятью. Мастер передает свои знания и умения своим ученикам. Один из них, Мадияр, открыл в столице мастерскую и уже начал сам обучать других ребят, желающих освоить народное ремесло.

ЗАГАДКИ ДОМБРЫ

Бакыт Кеншиликулы может похвастаться внушительным количеством уникальных творений, сделанных за долгие годы работы. Ему принадлежит авторство более 1500 домбр разных видов, около 70 кыл-кобызов и нар—кобызов и почти 30 прима-кобызов. Также он владеет искусством изготовления народных музыкальных инструментов – сыбызгы, дангыра, дауылпаз и других.

Для их создания мастеру приходится заказывать материалы из Италии, Африки, Украины, России. Они, конечно же, соответствуют требованиям качества, но и цены весьма высоки. В работе ремесленник использует эбен, граб, клен, явор, палисандр, бук. Также пригождаются и ель, дуб, береза, сосна. В основном закупаются материалы для изготовления инструментов, остатки же мастер превращает в замечательные сувениры.

– Больше всего горжусь одной из первых своих работ под названием «Тарихнама». В этом сувенире сосредоточено много символов – древние казахские традиции и обычаи, тяжелые годы в судьбе народа, получение независимости и становление государства, – рассказывает Бакыт Кеншиликулы. – Также особо хочется отметить сувениры «Көкбөрі», «Ана мен бала». Особенных изделий в моей коллекции очень много.

Одним из них является «Дала қуыршағы – ортеке» – это деревянная фигурка горного козла, которая привязывается к домбре и приводится в движение во время игры на ней. Зрелище поистине завораживающее. Интересно и то, что раньше практически каждый умел запускать этот механизм, сейчас же таких умельцев очень мало. Именно поэтому Бакыт решил сделать такую куклу. Захотелось возродить забытые традиции и показать, что у казахского народа тоже были свои куклы. Задуманное претворить в жизнь удалось. После этого популярность нашего трудолюбивого земляка и количество поступающих заказов возросли.

Подобные подарки Бакыт Кеншиликулы делает и для зарубежных гостей. Иностранцев привлекают изделия с национальным колоритом в его исполнении. Еще одна причина их интереса – это неповторимый почерк автора. Его сувениры не похожи на работы мастеров из других регионов.

– У меня всегда масса философских мыслей, которые я пытаюсь вложить в каждую свою работу. Даже маленькая вещь может рассказать о многом, – говорит он.

Тем не менее, спрос очевиден. Сувениры усть-каменогорского мастера есть у жителей Германии, Китая, Турции, США и других стран. В 2013 году его творение под названием «Қобыз» стало украшением музея программы «Поле чудес». Женщину, которая повезла его изделие на популярную телепрограмму, мастер не знает, а о том, как оно попало к ней, может только догадываться. В те годы умелец часто участвовал в различных выставках, после чего его работы начали активно скупать.

Однажды на одной из выставок мастер познакомился с автором Государственного герба Республики Казахстан Жандарбеком Малибековым.

– Я хорошо помню эту встречу. Тогда, просмотрев мои работы, Жандарбек Малибеков сказал: «Этот парень похож на меня», – вспоминает Бакыт Кеншиликулы.

Особую ценность для мастера представляет сувенир «Жан домбыра». История его создания завораживает.

– Делая что-то на заказ, стараюсь прочувствовать характер человека, которому предназначена эта вещь. Так случилось и в тот раз, – поделился воспоминаниями Бакыт Кеншиликулы. – Изготавливал домбру для заказчика, после того, как покрыл изделие лаком, обнаружил, что вся поверхность оказалась в разводах. Пришлось повторить процедуру, в итоге разводы появились снова, и я понял, в чем дело. Домбра ведь тоже все чувствует, оказалось, что она не хотела покидать мастерскую, а разводы символизировали стекающие капли слез. Иногда я разговариваю с деревьями и домбрами. Кто впервые слышит об этом, смеется надо мной. Но это и правда помогает. Попытался поговорить с той домброй, сказал, что буду постоянно узнавать о ее состоянии. После разговора покрыл поверхность лаком еще раз, и все получилось как надо.

Когда заказчик пришел ее забрать, мастер заявил, что уже не может продать ее по старой цене, она стала дороже. Но клиент все же согласился купить этот музыкальный инструмент. Бакыт озвучил еще одну просьбу – справляться о судьбе домбры. На протяжении нескольких лет раз в месяц мастер поддерживает связь с этим человеком и узнает, все ли с ней в порядке.

ПОДДЕРЖКА НЕ ПОМЕШАЕТ

Сейчас Бакыт Кеншиликулы работает в собственной мастерской. По его словам, заказов очень много, можно даже сказать, что он порой не успевает выполнить все в срок. Ведь параллельно мастер воплощает в жизнь свои идеи. Одна из них – создание серии сувениров, посвященных знаковым местам Восточного Казахстана. Несколько работ уже готовы, на очереди около 20 творений, правда, пока на стадии эскизов. После завершения работы он хотел бы организовать творческий вечер.

Напомним, Бакыт Кеншиликулы является призером Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, республиканского фестивале народного творчества «Ел іші – өнер кеніші» в столице, дипломантом республиканского конкурса мастеров «Үкілі домбыра» в Алматы. Его по-прежнему приглашают принять участие в различных конкурсах и выставках.

– Большое спасибо управлению культуры ВКО за помощь в получении помещения под мастерскую, – говорит он. – Особая благодарность – главе региона Даниалу Ахметову. Во время одной из встреч он высоко оценил мои работы.

По его словам, в Казахстане есть всего десять мастеров, занимающихся изготовлением народных музыкальных инструментов. Каждый из них старается внести свою лепту в сохранение духовных ценностей. Поэтому не лишним было бы уделить должное внимание и поддержать людей, возрождающих древние ремесла.

Гульжан Естаева