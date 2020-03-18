Когда помочь велит душа

Способность бескорыстно помогать другим людям заложена в человеке с рождения, считают психологи.

На базе Дома дружбы – центра общественного согласия Курчатова в рамках Года волонтёра прошел семинар-тренинг «Волонтёрство в Казахстане: формы и методы».

В работе семинара приняли участие волонтёры организаций и предприятий всех форм собственности, а также представители учреждений образования города.

Сотрудники Центра волонтёрского движения и Молодежного ресурсного центра Курчатова рассказали о проделанной с начала 2020 года работе, планах, выслушали мнения.

В ходе встречи отмечена активность деятельности добровольцев Института атомной энергии НЯЦ РК, школ города и воинской части 3514.

Психолог Семейского филиала объединения юридических лиц ВКО «Ассоциация молодежных и детских организаций» Зарина Темирханова отметила, что способность бескорыстно помогать другим людям заложена в человеке с рождения.

Завершился семинар выдачей сертификатов.

Ева Ким